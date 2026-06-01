Noorwegen vs Zweden:蕴藏足球激情的斯堪的纳维亚对决

本报道详细描述了挪威与瑞典之间的一场国际足球友谊赛。比赛在奥斯陆举行，双方教练并未派出全部主力，但依然贡献了精彩进球和VAR争议。瑞典队在替补登场后表现更佳，最终以3-1获胜。文章还概述了两队通往2026年世界杯的剩余赛程。

Voor de liefhebber van superspitsen was het verleidelijk om een kaartje te kopen voor het Scandinavische onderonsje. Al werden zij wel teleurgesteld door de bondscoaches.

Haaland ontbrak nog bij de Noren, Viktor Gyökeres sluit bij de Zweden later aan en Graham Potter hield Alexander Isak bij de start op de bank. In de voorhoedes kozen de bondscoaches voor Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen, Anthony Elanga en Gustaf Nilsson. Ook geen misselijke namen, maar toch geen echte wereldsterren. Binnen tien minuten was de ban gebroken in Oslo.

Een kanonskogel van Julian Ryerson, die het midden hield tussen een schot en een voorzet, kon door Haaland-vervanger Strand Larsen nog genoeg van richting worden veranderd om er 1-0 van te maken. Een kleine tien minuten later verdubbelde Antonio Nusa de marge. De pingeldoos van RB Leipzig kapte zich vrij in het Zweedse strafschopgebied en vond de verre hoek.

Via Strand Larsen (nogmaals met het hoofd) liep deOud-AZ'er David Møller Wolfe dacht er na een uur 4-0 van te maken, maar kwam bedrogen uit. De VAR zette een streep door zijn treffer. Daarop bracht Potter met Isak toch nog een van de steraanvallers binnen de lijnen en ook van de entree van Victor Lindelöf werden de Zweden niet minder. Na de rust had Potter ook al acht nieuwe namen ingebracht.

Even later ging ook de Noorse bondscoach wisselen. Het grootste deel van de beoogde basiself haalde Ståle Solbakken naar de kant, waarna oud-Eredivisionisten als Fredrik Bjørkan, Marcus Pedersen en Morten Thorsby nog wat minuten mochten maken. Na de wissels kwam Zweden er steeds beter in, terwijl bij de Noren de kracht en de wil wat wegebde. Daardoor werd het zowaar weer spannend.

Allereerst deed Isak zich gelden, met een prachtige goal. De tweede Zweedse 'goal' was zo mogelijk nog mooier, al kochten de Zweden er weinig voor. Sebastian Nanasi maakte een goal die deed denken aan Robin van Persie tegen Spanje in 2014, maar de VAR constateerde buitenspel en liet het scorebord hangen op 3-1. Zweden oefent nog één keer op weg naar de mondiale eindronde.

Op 4 juni is Griekenland de tegenstander in de Strawberry Arena in Stockholm. Daarna wagen Potter en zijn ploeg de trans-Atlantische oversteek en is Tunesië de eerste opponent op het WK. Vervolgens speelt Zweden op 20 juni tegen het Nederlands elftal en wordt de groepsfase afgesloten tegen Japan. Noorwegen neemt het in de groepsfase op tegen Irak, Senegal en Frankrijk.

Wil je alles weten over het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten? Neem dan een kijkje op onz





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voetbal Internationale Wedstrijd Noorwegen Zweden WK 2026 Vriendschappelijke Wedstrijd

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Willem II afsluit seizoen 2025-2026 met afscheid van spelers na promotie naar EredivisieWillem II heeft het seizoen 2025-2026 afgesloten met een feestelijke promotie naar de Eredivisie en afscheid genomen van verschillende spelers. Mounir El Allouchi en Raffael Behounek vertrekken na afloop van hun contracten, terwijl Gijs Besselink, Samuel Bamba en Calvin Twigt terugkeren naar hun oorspronkelijke clubs. De opties in de contracten van Thomas Verheydt en Alessandro Ciranni worden benut, zodat zij blijven. De club is nog in gesprek met Thomas Didillon-Hödl, Nick Doodeman en Wouter van der Steen over hun toekomst.

Read more »

Visaproblemen sotternis Zuid-Afrikaanse voetbalploeg voorWK 2026De Zuid-Afrikaanse voetbalbond SAFA bevestigde dat het nationale team vanwege visaproblemen voor sommige spelers en medewerkers niet op tijd naar Noord-Amerika kon reizen voor het WK 2026. De bond werkt rond de klok om het team zo snel mogelijk naar Mexico te krijgen, terwijl de voorbereidingen voortgezet worden in Johannesburg. Minister van Sport Gayton McKenzie noemt het een 'debacle' en eist een rapport en actie tegen de verantwoordelijken. Zuid-Afrika erkent dat het team niet in aanmerking komt voor uitstel omdat de openingswedstrijd tegen Mexico al binnen een week plaatsvindt.

Read more »

Nieuwe spelregel op WK 2026: IJsland verliest met een man minderIJsland trad op een unieke manier in aanraking met de nieuwe spelregel op het WK 2026. Kristian Hlynsson deed langer dan tien seconden over om het veld te verlaten en daardoor moest IJsland één minuut met een man minder spelen.

Read more »

Fans opgelet: alle aftraptijden van Oranje op het WK 2026 in Nederlandse tijdHoe laat speelt Nederland op het WK 2026?

Read more »