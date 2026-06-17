Noorwegen verslaat Irak, Frankrijk overklast Senegal op WK in Boston

Noorwegen wint met 3-1 van Irak, Frankrijk domineert na rust tegen Senegal (3-1), en blessure-updates rond Neymar en Davies.

Het WK voetbal in Boston kende een spectaculaire dag met meerdere wedstrijden en belangrijke ontwikkelingen. Noorwegen toonde zich te sterk voor Irak , dat dapper weerstand bood maar uiteindelijk met 3-1 verloor.

De beslissing viel een kwartier voor tijd toen invaller Østigård bij een corner van Ødegaard de 1-3 binnenkopte. Eerder had Noorwegen al een goal geprofiteerd van een zwakke terugspeelbal van Irak, die de keeper in de problemen bracht. Irak kreeg voor rust nog drie kansen, maar kon niet scoren. Bij Noorwegen startten de sterren Haaland, Ødegaard en Sørloth, terwijl Irak zonder Zidane Iqbal van FC Utrecht speelde.

De Noorse fans maakten indruk met hun collectieve roeibeweging, verwijzend naar hun Viking-verleden. In een andere wedstrijd domineerde Frankrijk in de tweede helft tegen Senegal. Na een gelijk opgaande eerste helft, waarin Senegal een goal afgekeurd zag, kwam Frankrijk op stoom. Barcola, die inviel voor Dembélé, scoorde met een stiftje na een steekpass van Rabiot.

Kort daarna schoot Mbappé een prachtige pegel van afstand in de bovenhoek: 3-1. Mbappé vierde zijn veertiende WK-doelpunt, evenveel als Gerd Müller, en alleen Klose en Ronaldo hebben er meer. Frankrijk toonde zich angstaanjagend goed in de tweede helft, met Olise als stralende nummer 10. Senegal bleef strijden, maar kon geen potten breken.

Daarnaast was er nieuws over blessures en selecties. Thomas Partey van Ghana mist de openingswedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum verleende na een lopende rechtszaak. Neymar trainde voor het eerst op het WK na een kuitblessure, maar groepstraining was nog te vroeg; Brazilië speelt volgende tegen Haïti. Canadees aanvoerder Alphonso Davies is nog niet fit en mist waarschijnlijk de wedstrijd tegen Qatar; hij herstelt van een hamstringblessure na een eerdere kruisbandblessure.

Ook bij Argentinië startte Messi in de basis, met Thiago Almada als verrassende naam, terwijl Algerije Aniss Hadj Moussa opstelde en Ryad Mahrez op de bank liet. Het WK in Boston blijft voor spanning en verrassingen zorgen





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