Noorwegen neemt drie Scandinavische topkoks mee naar het WK

De Noorse delegatie heeft drie topkoks meegenomen naar het WK in de Verenigde Staten. De chefs zullen zorgen voor Noorse gerechten tijdens het toernooi.

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Veel plezier! Het lange wachten is bijna voorbij voor Noorwegen, dat voor het eerst deze eeuw deelneemt aan het WK. De Noorse delegatie laat niets aan het toeval over en heeft drie Scandinavische topkoks meegenomen naar de Verenigde Staten. Dat schrijft Naar verluidt krijgen de chefs de beschikking over onder meer 300 kilo vis en 116 kilo kaas.

Daarnaast zijn er 6.000 sinaasappels meegegaan naar Greensboro, waar de Noren de tenten hebben opgeslagen. De topkoks, dat zijn Aaron Espeland, Eirik Tufte en Christian Karlsson, moeten ervoor zorgen dat de WK-gangers ook aan de andere kant van de oceaan Noorse gerechten kunnen eten. Noorwegen opent het WK in de nacht van woensdag op donderdag met een wedstrijd tegen Irak. Daarna wachten in de groepsfase nog ontmoetingen met Senegal en Frankrijk. De generale repetitie van de Noren tegen Marokk





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