Noorwegen boekt spectaculaire WK-zege op Irak dankzij dubbelpak Haaland

Het Noorse elftal heeft met een 1-4 overwinning op Irak een indrukwekkend begin gemaakt aan het WK. Spits Erling Haaland scoorde twee doelpunten en was de grote man van de wedstrijd. Ondanks de comfortabele zege waarschuwt Haaland dat het nog een lange weg te gaan is. Noorwegen leidt nu poule I, waarin ook titelverdediger Frankrijk zit.

Noorwegen heeft met een indrukwekkende 1-4 overwinning op Irak de eerste stappen gezet in het WK. Spits Erling Haaland scoorde twee keer en was een cruciale factor in deze zege.

Het Noorse elftal, dat door velen wordt gezien als een dark horse in dit toernooi, toonde met deze prestatie dat het serieus moet worden genomen. Noorwegen nam met twee doelpunten van Haaland een 1-2 voorsprong mee in de rust en zette de zege in de tweede helft veilig. Na afloop uitte Haaland zijn tevredenheid over het spel, maar benadrukte ook dat er nog een lange weg te gaan is. Mijn eerste doelpunt was mooi, het tweede nog mooier.

Dat maakt het natuurlijk fantastisch en ik ben trots op iedereen dat we zo goed aan het toernooi zijn begonnen. We weten echter dat de komende wedstrijden nog moeilijker zullen worden en dat we dan nóg beter zullen moeten spelen. Hij voegde toe: Er werd van ons verwacht dat we zouden winnen, en gelukkig hebben we dat ook gedaan. Nu zal iedereen in Noorwegen blij zijn, en ik hoop dat er overal feest wordt gevierd.

Dankzij deze zege staat Noorwegen aan de leiding in poule I, waar ook titelverdediger Frankrijk deel van uitmaakt. De Fransen wonnen zelf op dezelfde speeldag met 3-1 van Senegal en staan momenteel op de tweede plaats. De overwinning van Noorwegen onderstreept de sterke vorm van Haaland en het potentieel van het team om verrassingen te veroorzaken in de verdere fase van het toernooi.

Het is echter nog te vroeg om te spreken van een definitieve doorbraak, omdat de volgende tegenstanders waarschijnlijk meer uitdagingen zullen bieden. De媒 heeft Tallinne in de, waarbij de. Met deze winst heeft Noorwegen een solide basis gecreëerd voor de rest van de poulechips, maar de komende wedstrijden zullen bepalen of het team kan blijven groeien en eventueel de volgende ronde kan bereiken.

De focus ligt nu op de volgende tegenstander, waarbij Noorwegen zal moeten aantonen dat het in staat is om consistente prestataties te leveren tegen sterkere teams. Dit eerste WK-deel is veelbelovend, maar er ligt nog een lange weg vol uitdagingen voor het Noorse elftal





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Noorwegen WK Irak Erling Haaland Voetbal Overwinning Poule I Frankrijk Toernooi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Noorwegen voor tegen Irak, twee goals Haaland • Partey krijgt geen visumIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »

Noorwegen voor tegen Irak, twee goals Haaland • Partey krijgt geen visumIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »

Noorwegen boekt indrukwekkende WK-zege op Irak dankzij Haaland en eigen doelpuntNoorwegen heeft zijn eerste Wereldkampioenschap-wedstrijd sinds 1998 gewonnen door Irak met 1-4 te verslaan. Erling Braut Haaland scoorde twee keer, Leo Østigård droeg bij met een doelpunt en een eigen doelpunt van Irak maakte de overwinning compleet. Bondscoach Ståle Solbakken leidt zijn ploeg naar een indrukwekkende start in het toernooi, in navolging van Frankrijk die Senegal eveneens met 1-4 versloeg. De wedstrijd, gespeeld in Foxborough, toonde aanvankelijk weerstand van Irak maar een cruciale fout van doelman Jalal Hassan voor rust bepaalde het verloop. In de tweede helft verstevigde Noorwegen de overwinning met een kopgoal van Østigård en een eigen doelpunt.

Read more »

Noorwegen wint van Irak dankzij twee goals Haaland op WKNoorwegen is het WK begonnen met een overtuigende 1-4 zege op Irak. Erling Haaland scoorde twee keer, invaller Leo Ostigard kopte raak en een eigen doelpunt van Aymen Hussein besliste de wedstrijd. Noorwegen gaat aan kop in Groep I.

Read more »