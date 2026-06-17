In Boston overweldigde Noorwegen Irak met een kwartier voor het eind van de wedstrijd, terwijl Kylian Mbappé zijn veertiende WK-doelpunt maakte en juridische hobbels de deelname van Thomas Partey belemmerden.

Het wereldkampioenschap voetbal in Boston bereikte een climax toen Noorwegen met een overtuigende tegenaanval Irak voorbijstreefde. Nadat Irak in de eerste helft dapper weerstand bood, wendde het Noorse team zich tot hun sterspelers.

Erling Haaland leverde een kopduel bij een hoekschop, terwijl Martin Ødegaard de bal naar de invoegende Alexander Østigard stuurde, die de bal glijdend in het net schoot voor een 1-3 score. De sfeer in het stadion werd gedomineerd door de Noorse fans, die met een collectieve roeibeweging hun Viking-erfgoed bezingen.

Ondanks enkele gevaarlijke kansen van Irak, waaronder een zwak terugspeelballetje dat de Noorse keeper verraste, bleef Noorwegen overwegend dominant en sloot de wedstrijd af met een duidelijke zege die hun opmars op het internationale voetbal onderstreept. Ondertussen draaide de aandacht ook naar andere opvallende momenten in het toernooi. Kylian Mbappé plaatste zijn veertiende WK-doelpunt, waarmee hij zich op gelijke hoogte bracht met Gerd Müller en een stap dichter bij de records van Miroslav Klose en de Braziliaanse Ronaldo kwam.

Zijn doelpunt, een krachtig schot uit de afstand dat in de bovenhoek belandde, brak de hoop van Senegal en zwaaide de wedstrijd in het voordeel van Frankrijk, dat uiteindelijk met 3-1 won. Ook Neymar maakte zijn eerste training op het WK-veld na een kuitblessure, terwijl de Canadese aanvoerder Alphonso Davies zijn deelname nog steeds moet afwachten vanwege een hamstringblessure, die hem sinds de clubcompetitie al maanden buiten speeltijd houdt.

Buiten het veld waren er juridische en administratieve issues die spelers en teams beïnvloedden. Thomas Partey van Ghana kon niet deelnemen aan de groepswedstrijd tegen Panama nadat een Canadees gerecht zijn visumaanvraag had verworpen, een gevolg van een lopende rechtszaak omtrent vermeende verkrachtingen en aanrandingen. Deze zaak onderstreept de complexiteit van internationale sportevenementen, waar politieke en juridische factoren soms net zo bepalend zijn als de sportieve prestaties.

Terwijl de fans in Boston de emoties van de wedstrijd voelden, werd duidelijk hoe voetbal zowel een spel van vaardigheid als een platform voor bredere maatschappelijke discussies is





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