Noorwegen boekt indrukwekkende WK-zege op Irak dankzij Haaland en eigen doelpunt

Noorwegen heeft zijn eerste Wereldkampioenschap-wedstrijd sinds 1998 gewonnen door Irak met 1-4 te verslaan. Erling Braut Haaland scoorde twee keer, Leo Østigård droeg bij met een doelpunt en een eigen doelpunt van Irak maakte de overwinning compleet. Bondscoach Ståle Solbakken leidt zijn ploeg naar een indrukwekkende start in het toernooi, in navolging van Frankrijk die Senegal eveneens met 1-4 versloeg. De wedstrijd, gespeeld in Foxborough, toonde aanvankelijk weerstand van Irak maar een cruciale fout van doelman Jalal Hassan voor rust bepaalde het verloop. In de tweede helft verstevigde Noorwegen de overwinning met een kopgoal van Østigård en een eigen doelpunt.

Noorwegen heeft zijn eerste WK-wedstrijd sinds 1998 winnend afgesloten. Dankzij een dubbelslag van Erling Braut Haaland, een treffer van Leo Østigård en een eigen goal wonnen de mannen van bondscoach Ståle Solbakken met 1-4 van Irak .

Daarmee volgen ze het voorbeeld van groepsgenoot Frankrijk, dat Senegal enkele uren daarvoor met dezelfde cijfers versloeg. Noorwegen leek in het eerste deel van de eerste helft nog wat te moeten wennen aan de warmte in Foxborough, waar het in eerste instantie niet verder kwam dan enkele ongevaarlijke pogingen van onder meer voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth. Na de drinkpauze kwamen de Scandinaviërs dankzij een vlotte aanval alsnog op voorsprong tegen het machteloze Irak.

Antonio Nusa gaf mee aan de mee opgekomen ex-AZ'er David Møller Wolfe, wiens puike voorzet bij de tweede paal werd binnengelopen door Haaland: 0-1. De scherpte leek daarna even weg bij Noorwegen en daar profiteerde Irak volop van. Amir Al-Ammari sprintte de diepte in aan de linkerkant en gaf fijntjes voor op het hoofd van Aymen Hussein, die de Noorse verdedigers aftroefde en keurig binnenkopte: 1-1.

Een flinke meevaller voor Irak, maar alles veranderde enkele minuten voor rust toen de Irakees Jalal Hassan een enorme blunder beging. De doelman nam veel te veel tijd om de bal weg te trappen en deed dat uiteindelijk tegen de knie van de instormende Haaland: 1-2. Irak werd daarna nog gevaarlijk, maar kon een achterstand bij rust niet voorkomen. De tweede helft was lange tijd niet om over naar huis te schrijven.

Kansen waren schaars en Noorwegen slaagde er lange tijd niet in om het kwaliteitsverschil in een grotere voorsprong uit de drukken. Irak was aanvallend onmachtig en wist het de soms onzeker ogende Noorse centrumverdedigers niet al te lastig te maken. Een kwartier voor tijd viel de beslissing. Martin Ødegaard gaf perfect voor op Østigård, die keurig en hard binnenkopte: 1-3.

Vlak voor tijd werd het zelfs nog 1-4 via een eigen doelpunt





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