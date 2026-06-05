Noorse voetbalploeg poset als Vikingen in officiële teamfoto

De Noorse nationale voetbalploeg koos voor een onconventionele teamfoto geïnspireerd door hun Viking-verleden. De gehele selectie poseerde in zeevaarderskleding, met figuren zoals Erling Haaland uitgerust met een wapen en schild. De foto, gemaakt door de bekende Britse fotograaf David Yarrow, werd geschoten op een strand bij Oslo. Ook captain Martin Ødegaard, die aanvankelijk afwezig was vanwege de Champions League-finale, werd later bijgeplakt. Het initiatief kwam van Haaland zelf, die Yarrow aanstelde ondanks mogelijke kritiek.

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Veel plezier! Waar de KNVB opteerde voor de traditionele teamfoto met drie rijen aan spelers en stafleden, sloeg Noorwegen een andere weg in. De officiële Noorse ploegfoto lijkt een ode aan het Viking-verleden van het land, waarbij de gehele selectie in zeevaarderskleding poseerde. Ook is bijvoorbeeld Haaland uitgerust met een wapen en een schild.

De foto werd gemaakt door de Britse fotograaf David Yarrow, die al eerder samenwerkte met de spits van Manchester City. Haaland droeg Yarrow zelfs aan bij de bond.

'Ik wist dat het misschien kritiek zou opleveren, maar ik wilde inspelen op dat gevoel van een reis die teruggaat tot de Vikingen, alsof ze naar Amerika varen', legde de fotograaf uit aanAfgelopen weekend werd de plaat gemaakt, op een strand in de buurt van Oslo. Martin Ødegaard ontbrak aanvankelijk vanwege de Champions League-finale met Arsenal, maar poseerde enkele dagen later in zijn eentje alsnog aan het water. Hij werd naderhand op de foto geplakt





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Noorwegen Voetbal Teamfoto Vikingen Erling Haaland David Yarrow Martin Ødegaard

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