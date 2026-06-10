Noors hof wijst verzoek van kroonprinses zoon tot tijdelijke vrijlating af

Marius Borg Høiby, zoon van kroonprinses Mette‑Marit, krijgt geen tijdelijk verlof uit de gevangenis. Het hof ontkent zijn verzoek om bij de zieke moeder te zijn, ondanks eerdere lagere uitspraak die vrijlating toestond. De zaak draait om een strafzaak met veertig aanklachten en een mogelijke humane uitzondering.

Marius Borg Høiby , de 29‑jarige zoon van kroonprinses Mette‑Marit van Noorwegen , zal voorlopig niet uit de gevangenis worden vrijgelaten. Een hof in Oslo heeft woensdag het verzoek van de jongeman afgewezen, terwijl hij aangaf dat hij enkel vrijgelaten wil worden om bij zijn ernstig zieke moeder te kunnen zijn.

De beslissing van het Hof staat haaks op een eerdere uitspraak van de lager gerechtelijke instantie, die een week eerder nog had bepaald dat Høiby de gevangenis tijdelijk mocht verlaten om zijn moeder te bezoeken. Het Noors Openbaar Ministerie stapte toen in beroep en vroeg het hogere gerechtshof om de voorlopige vrijlating terug te draaien. De kroonprinses, die lijdt aan een progressieve longfibrose, heeft de afgelopen maanden een steeds ernstiger gezondheidsachteruitgang doorgemaakt.

Høiby beschreef tijdens een eerdere zitting hoe ondraaglijk het voor hem was om buiten haar zicht te moeten verkeren, en benadrukte dat hij geen speciale voorrang eist, maar simpelweg de kans wil krijgen om begeleiding en troost te bieden in een kritieke fase van haar ziekte. De achtergrond van de zaak is complex. Eind vorig jaar werd Høiby aangeklaagd voor veertig verschillende strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en andere vormen van gewelddadig gedrag.

De aanklager heeft een gevangenisstraf van zeven jaar en zeven maanden geëist, een termijn die de ernst van de feiten moet weerspiegelen. De strafzaak zelf staat nog open: de definitieve uitspraak wordt verwacht op maandag volgende week. Tot die tijd blijft Høiby in detentie, terwijl zijn advocaat blijft aandringen op een humanitaire vrijlating op basis van de uitzonderlijke omstandigheden rond de gezondheid van de kroonprinses.

De advocaat stelde dat de zorg voor een familielid met een levensbedreigende ziekte geen ongepaste voorkeur, maar een legitieme humanitaire overweging is, die in lijn moet zijn met internationaal erkende normen voor detentie en menselijk mededogen. De publieke discussie in Noorwegen is scherp verdeeld.

Voorstanders van een tijdelijke vrijlating wijzen op het belang van gezinsbanden en de morele verplichting om een ernstig zieke ouder te ondersteunen, terwijl critici betogen dat de ernst van de misdrijven en de noodzaak om gerechtelijke consequenties af te dwingen zwaarder wegen dan individuele verzoeken. Bovendien heeft de zaak nieuwe vragen opgeroepen over hoe het Noorse strafrecht omgaat met gevallen waarin een gevangene een familielid heeft met een terminale ziekte, en of er voldoende ruimte bestaat voor flexibele, op maat gemaakte oplossingen binnen een strikt juridisch kader.

De uitkomst van de komende beslissing zal niet alleen het lot van Høiby bepalen, maar ook een precedent scheppen voor toekomstige verzoeken om tijdelijke vrijlating om familiale of medische redenen. De publieke opinie, de media en mensenrechtenorganisaties volgen de ontwikkelingen nauwlettend en dringen aan op transparantie en een evenwichtige afweging van zowel gerechtelijke als humane belangen





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