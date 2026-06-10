Noord-Nederland reageert op besluit Rijkswaterstaat om Noordelijke wegenonderhoud uit te stellen

Noord-Nederland reageert met grote onvrede op het besluit van Rijkswaterstaat om het onderhoud aan Noordelijke wegen uit te stellen. Gedeputeerde Bart van Dekken (CDA) noemt het 'onacceptabel' en 'verontwaardigd', terwijl de werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord beschuldigt dat dit vooral ten koste gaat van Noord-Nederland. Beide partijen willen de druk verhogen om Den Haag op andere gedachten te brengen. Er is nog geen definitief besluit genomen, maar beide partijen verwachten dat er in de komende weken tot gesprekken zullen worden gevoerd.

Noord-Nederland reageert ronduit negatief op het besluit van Rijkswaterstaat om het onderhoud aan Noordelijke wegen uit te stellen. Gedeputeerde Bart van Dekken (CDA) noemt het 'onacceptabel' en 'verontwaardigd', terwijl de werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord beschuldigt dat dit vooral ten koste gaat van Noord-Nederland .

Beide partijen willen de druk verhogen om Den Haag op andere gedachten te brengen. De regio wil de focus leggen op de politieke keuze achter dit besluit en de economische schade die dit kan veroorzaken. Er is nog geen definitief besluit genomen, maar beide partijen verwachten dat er in de komende weken tot gesprekken zullen worden gevoerd





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Noord-Nederland Rijkswaterstaat Wegenonderhoud Politiek Econonomie VNO-NCW Noord Bart Van Dekken Johannes Bos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Groot onderhoud wegen in Noord-Nederland geschrapt door gebrek aan financieringRijkswaterstaat moet alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland voor 2027 en 2028 uitstellen vanwege een gebrek aan middelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit betekent dat 92 kilometer asfalt niet wordt vervangen en 94 viaducten geen onderhoud krijgen, wat de veiligheid kan aantasten.

Read more »

Rijkswaterstaat schroeft grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland voorlopigRijkswaterstaat heeft alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland voor 2027 en 2028 voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Read more »

Geen wegonderhoud meer in Noord-Nederland, hoe zit dat in Overijssel?Rijkswaterstaat neemt ingrijpende beslissingen in Noord-Nederland. Daar is de wegbeheerder gestopt met het onderhoud van wegen in Groningen, Friesland en Drenthe, omdat er te weinig geld is.

Read more »

Noord-Nederland dreigt te betalen voor stopzetting onderhoud rijkswegenDe provincies Groningen, Drenthe en Friesland reageren ontsteld op het besluit van Rijkswaterstaat om in 2027 en 2028 te stoppen met groot onderhoud aan de noordelijke rijkswegen. Zij spreken van een gevolg van politieke keuzes en waarschuwen voor hogere kosten, veiligheidsrisico's en verslechterde bereikbaarheid. Ook coalitiepartijen in Groningen tonen zich ongelovig en willen snel contact met de minister.

Read more »