Noord-Korea onthult monument voor gesneuvelde soldaten in Rusland tegen Oekraïne

Kim Jong-un opent gedenkteken ter ere van Noord-Koreaanse militairen die sneuvelden in Rusland, waarbij hij de sterke banden met Moskou benadrukt en een voortdurende militaire samenwerking belooft.

Noord-Korea heeft een monument onthuld ter nagedachtenis aan de soldaten die sneuvelden tijdens hun inzet in Rusland tegen Oekraïne . De plechtigheid vond plaats op de dag dat vorig jaar een einde kwam aan de Noord-Korea anse deelname aan de oorlog, toen de Russische regio Koersk werd heroverd.

Kim Jong-un opende het monument in aanwezigheid van een hoogwaardige Russische delegatie, waaronder de minister van Defensie en de voorzitter van het Russische parlement. Tijdens de ceremonie benadrukte Kim de sterke banden tussen Noord-Korea en Rusland, waarbij hij het monument omschreef als een 'duurzaam symbool van vriendschap en solidariteit'. In een gesprek met de Russische defensieminister Belooesov bevestigde Kim de steun van Noord-Korea aan de Russische veiligheidsbelangen.

Beide landen spraken af om de militaire samenwerking de komende vijf jaar voort te zetten. Rusland heeft in ruil voor de inzet van Noord-Koreaanse troepen eerder militaire technologie, financiële steun, voedsel en energie geleverd. Hoewel het exacte aantal Noord-Koreaanse soldaten in Rusland onbekend is, schat Zuid-Korea het op ongeveer 15.000, waarvan enkele duizenden zouden zijn gesneuveld. Veel van hen hadden geen ervaring met het terrein of moderne gevechtstechnieken en werden ingezet in de frontlinie.

Desondanks leverde de deelname aan de oorlog Noord-Korea veel strijdervaring op. Bij het nieuwe monument is ook een propagandamuseum gevestigd over de strijd in Rusland, en er liggen de resten van enkele gesneuvelde soldaten begraven. Kim Jong-un gooide persoonlijk aarde op een vers gegraven graf en legde bloemen bij twee eerder begraven oorlogsslachtoffers. Het Noord-Koreaanse regime gebruikt gesneuvelde soldaten als voorbeeld van trouw aan het vaderland, en verheerlijkt hun inzet door middel van ceremonies en gebouwen zoals dit monument.

Tijdens de opening was er ook een concert met als thema 'Sterren van het moederland'. Noord-Korea publiceerde uitgebreid propagandamateriaal van de opening, waaronder foto's van de plechtigheid. De samenwerking tussen Noord-Korea en Rusland is een teken van hun toenemende strategische alliantie, die zowel militaire als economische aspecten omvat. Analisten waarschuwen dat deze samenwerking de regionale veiligheid kan ondermijnen, vooral gezien de toenemende spanningen in Oost-Azië.

Ondanks internationale kritiek blijft Noord-Korea vastberaden in zijn steun aan Rusland, wat de diplomatieke isolatie van het land verder versterkt. De opening van het monument markeert een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen beide landen, waarbij militaire samenwerking en ideologische verbondenheid centraal staan





