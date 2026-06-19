Noodweer veroorzaakt ravage in Hengelo

Het noodweer dat vanavond over delen van de provincie trok, heeft in Hengelo een ravage veroorzaakt. De Enschedesestraat in Hengelo is in beide richtingen afgesloten nadat de weg bezaaid raakte met omgevallen bomen en afgebroken takken.

Het noodweer dat vanavond over delen van de provincie trok, heeft in Hengelo een ravage veroorzaakt. De Enschedesestraat in Hengelo is in beide richtingen afgesloten nadat de weg bezaaid raakte met omgevallen bomen en afgebroken takken.

Ook een lantaarnpaal viel om. Voor delen van het land was vanavond code oranje afgekondigd maar in Overijssel zou het vanavond, met code geel, betrekkelijk rustig blijven. Dat gold zeker niet voor Hengelo , maar ook uit andere plaatsen in Twente kreeg de brandweer vanavond meldingen over stormschade. De Brandweer Twente meldt dat in bijna alle gemeenten in Twente eenheden zijn uitgerukt vanwege meldingen over stormschade en omgewaaide bomen.

De brandweer verwerkte rond middernacht al honderd incidenten. Op meerdere plaatsen in de provincie is de brandweer druk met het verwijderen van de omgevallen bomen en grote takken die over het wegdek liggen. In Hengelo botste een automobilist op een omgevallen boom op de P.C. Hooftlaan. De bestuurster kwam met de schrik vrij





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Noodweer Hengelo Ravage Stormschade Brandweer

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