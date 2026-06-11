Noodweer veroorzaakt overlast in Gelderland en Brabant

Noodweer heeft woensdagavond op verschillende plekken in Gelderland voor overlast gezorgd. In Zeddam sloeg de bliksem in een boom langs de Vinkebroeksestraat en bij een golfvereniging kwam een deel van de golfbaan compleet blank te staan. Buurtbewoners regelden zelf dat grote stukken hout snel werden opgeruimd om de weg begaanbaar te houden voor inwoners en hulpdiensten. Bij de Rosendaelsche Golfclub aan de Apeldoornseweg in Arnhem zorgde een wolkbreuk voor een grote plas water. De afgelopen twee weken zorgde noodweer al vaker voor problemen. Op 29 mei sloeg de bliksem in een flat aan de Gentiaanstraat in Apeldoorn, dinsdagavond was dat het geval bij een woning aan de Pauwenkamp in Haaften en deze woensdag was het raak bij twee bomen aan de Kleine Kolonieweg in Elspeet. Over de provinciegrens, in het Brabantse Boxtel, kwam dinsdag al een man om het leven toen een boom door het noodweer op zijn auto viel. Het slachtoffer is

Noodweer heeft woensdagavond op verschillende plekken in Gelderland voor overlast gezorgd. In Zeddam sloeg de bliksem in een boom langs de Vinkebroeksestraat en bij een golfvereniging kwam een deel van de golfbaan compleet blank te staan.

Buurtbewoners regelden zelf dat grote stukken hout snel werden opgeruimd om de weg begaanbaar te houden voor inwoners en hulpdiensten. Bij de Rosendaelsche Golfclub aan de Apeldoornseweg in Arnhem zorgde een wolkbreuk voor een grote plas water. De afgelopen twee weken zorgde noodweer al vaker voor problemen.

Op 29 mei sloeg de bliksem in een flat aan de Gentiaanstraat in Apeldoorn, dinsdagavond was dat het geval bij een woning aan de Pauwenkamp in Haaften en deze woensdag was het raak bij twee bomen aan de Kleine Kolonieweg in Elspeet. Over de provinciegrens, in het Brabantse Boxtel, kwam dinsdag al een man om het leven toen een boom door het noodweer op zijn auto viel. Het slachtoffer i





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Noodweer Gelderland Brabant Overlast Bliksem Boom Golfbaan Woning Auto Vlucht Overlijden

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