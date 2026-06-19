Noodweer treft Zeeland op slecht moment

Tropische dag eindigt in onweer en brand in Zeeland

Na een tropische dag in Zeeland met temperaturen van zo'n 32 graden, trokken flinke onweersbuien over de provincie. De strakblauwe lucht maakte plaats voor een dreigende, donkere lucht, gevolgd door veel flitsen, gedonder, regen en harde wind.

Het zorgde op verschillende plekken in de provincie voor hinder, maar ook voor mooie weerfoto's. Op verschillende plekken in de provincie werden brandweerlieden opgepiept. In Schoondijke werd brand gemeld in een woning aan de Lange Heerenstraat. Die woedde op de bovenverdieping.

Vermoedelijk is de bliksem ingeslagen in de schoorsteen, aldus de veiligheidsregio. Vrij snel na de eerste melding was die brand onder controle. Daarnaast was er ook schade door de harde wind tijdens die buien, vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Meldingen kwamen uit allerlei plaatsen, zoals Hulst, Sint Kruis, Biervliet, Hoek, Terneuzen en Philippine, aldus omroep ZVL.

In Vlissingen werd de brandweer opgeroepen voor wateroverlast in de Meidoornlaan en de Singel. Overtollig water werd daar weggepompt. Voor zover bekend is er bij alle meldingen alleen spraken van materiële schade. Het noodweer kon op geen slechter moment komen voor de avondvierdaagse van Zierikzee.

De organisatie besloot eerder op de dag een streep te zetten door de laatste loopavond. Op het Abijplein konden bezoekers schuilen in de kerk. Het beach event in 's-Heerenhoek werd ook stilgelegd. Daar konden bezoekers schuilen in een schuur.

Ook op andere plekken werd het van het ene op het andere moment donker met dreigende luchten. Een greep uit de foto's die we ontvingen via Facebook en die werden ingestuurd voor het tv-programma. In de loop van de avond ging code oranje voor onweer over in code geel, de laagste weerwaarschuwing van het KNMI. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook de komende dagen voor hitte in combinatie met hoge luchtvochtigheid.

Daarna is de hitte nog niet verdreven, zo lijkt het. Op maandag en dinsdag worden op dit moment temperaturen van rond de 31 graden verwacht





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