Noodweer en ongelukken teisteren Overijssel op zondag 31 mei

Overzicht van het 112-nieuws in Overijssel op zondag 31 mei, met stormschade in Hengelo, een scootmobielongeval in Enschede, wateroverlast, code geel en een ernstig fietsongeval in Heemserveen.

In Overijssel heeft het noodweer van zondag 31 mei voor meerdere incidenten gezorgd. In Hengelo viel een grote boom tegen een pand aan de Lansinkweg, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond.

De brandweer verwijderde een afgebroken tak aan de andere zijde van het gebouw om verdere risico's te voorkomen. De omgevallen boom ligt nog tegen het pand en zal later gecontroleerd worden verwijderd. Beveiligingsmedewerkers kwamen ter plaatse om toegang te verschaffen en de situatie te beoordelen. Het is nog onduidelijk of de boom schade aan het dak heeft veroorzaakt en of er sprake is van lekkage of waterschade.

In Enschede raakte een bestuurder van een scootmobiel gewond bij een aanrijding op de Broekheurne-Ring, ter hoogte van de kruising met de Dubbelinkhoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, kwamen met spoed ter plaatse. Volgens omstanders zou de scootmobielbestuurder vanaf de verkeerde zijde de weg zijn overgestoken.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De betrokken auto liep schade op. De Prinsessetunnel in Enschede stond zondagavond onder water na hevige regenbuien. De brandweer heeft de tunnel aan de De Ruyterlaan met linten afgezet en het verkeer moet omrijden.

De duur van de afsluiting is nog onbekend. Ook de Auke Vleerstraat in Enschede is in beide richtingen afgesloten bij het viaduct onder het spoor, nadat ook daar wateroverlast ontstond. Het KNMI had voor Overijssel code geel afgegeven vanwege stevige onweersbuien met hagel tussen 16.00 en 19.00 uur. Plaatselijk kon veel neerslag vallen in korte tijd, ongeveer 30 millimeter, en er konden flinke hagelstenen vallen.

Verkeer en buitenactiviteiten ondervonden hinder. In de avond nam de buienactiviteit snel af. In Heemserveen raakte een fietsster ernstig gewond bij een aanrijding tussen twee fietsers op de Ommerweg. Meerdere hulpdiensten spoedden zich naar de plek.

De vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht. Over haar toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Dit overzicht van het 112-nieuws in Overijssel laat zien hoe divers de incidenten waren op deze zondag.

Van stormschade tot verkeersongevallen, de hulpdiensten hadden het druk. Bewoners worden geadviseerd om bij dergelijk weer extra voorzichtig te zijn en meldingen van gevaarlijke situaties direct te rapporteren. De komende dagen wordt de schade opgenomen en worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stormschade Verkeersongeluk Wateroverlast Code Geel Fietsongeval

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

112 nieuws: Poging tot overval bij juwelierszaak in RaalteIn dit bericht houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Overijssel. Je vindt hier een overzicht van onder meer ongelukken, branden en misdrijven van zaterdag 30 mei.

Read more »

112 Nieuws: Gewonden bij ongelukken Enschede en HaaksbergenIn dit bericht houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Overijssel. Je vindt hier een overzicht van onder meer ongelukken, branden en misdrijven van zaterdag 30 mei.

Read more »

112-nieuws: Brandweer haalt persoon boven water | Brand in bovenwoning UtrechtIn dit blog houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws uit de provincie Utrecht in het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 mei.

Read more »

112 Nieuws: Tunnel onder water in Enschede | Code geel vanwege onweersbuienIn dit bericht houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Overijssel. Je vindt hier een overzicht van onder meer ongelukken, branden en misdrijven van zondag 31 mei.

Read more »