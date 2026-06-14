Noodpakketten voor zelfredzaamheid: Paula Imans en Bo Rijvers delen hun voorbereidingen

In de nieuwe aflevering van Stille Kracht om 17.10 uur bij NH praten Paula Imans en Bo Rijvers over hun noodpakketten en hoe zij zich voorbereiden op mogelijke dreigingen. Paula heeft al twee jaar geleden haar pakket samengesteld en heeft extra voorraden eten, water en huishoudelijke spullen. Bo heeft extra voorraden eten, water, medicijnen en denkt thuis te kunnen blijven in geval van nood. Wat zit er precies in hun noodpakketten en hoe verschilt de inhoud per levenssituatie? Met welke aandachtspunten houden zij rekening en wat moeten mensen echt in huis hebben om drie dagen zelfstandig door te komen? Op al deze vragen geven wij vandaag antwoord in de nieuwe aflevering van Stille Kracht om 17.10 uur bij NH.

Voor het geval er iets misgaat, hebben sommige Noord-Hollanders hun noodpakket al klaarstaan. Dat geldt ook voor Paula Imans en Bo Rijvers die de voorbereiding op een dreiging erg serieus nemen.

Volgens hen komt zo'n pakket altijd van pas, omdat het in een noodsituatie moeilijk is om het hoofd koel te houden. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord adviseert om een voorraad voor 72 uur in huis te hebben. Zo kunnen mensen zichzelf redden als er bijvoorbeeld geen stroom is of een ander probleem ontstaat.

"De eerste drie dagen hebben hulpdiensten het vaak erg druk met mensen die niet zelfredzaam zijn. Bijvoorbeeld mensen die ergens vastzitten of acute hulp nodig hebben. Als je jezelf die eerste drie dagen kunt redden, betekent dat minder druk voor de hulpdiensten", vertelt Leonie Koomen, expert crisisbeheersing bij de veiligheidsregio. Paula Imans uit Amstelveen heeft haar noodpakket al twee jaar geleden samengesteld.

Daarnaast heeft zij twee extra dozen klaarstaan met eten, water en huishoudelijke spullen. Ook heeft Paula twee waterdichte rugzakken klaarstaan voor haarzelf en haar vriend.

"Die kunnen wij makkelijk meenemen bij een onverwachte evacuatie. Stel je voor dat er bijvoorbeeld brand uitbreekt of dat we het signaal krijgen dat we heel snel weg moeten. Dan kunnen we de rugzakken pakken en snel vertrekken", zegt Paula. Voor Bo Rijvers ligt het thema zelfredzaamheid een stuk ingewikkelder dan voor Paula, omdat hij afhankelijk is van een rolstoel.

Daarom neemt hij de samenstelling van zijn noodpakket ook heel serieus. Hij heeft extra voorraden eten, water, en medicijnen in huis.

"Zolang het huis er nog staat, kan ik in ieder geval hier blijven. Ik kan spullen in de auto zetten, maar als er een reden is om te vluchten, ontstaan er overal files. Dan kom ik zonder benzine te zitten. Ik denk daarom dat ik beter thuis kan blijven, afhankelijk van wat er aan de hand is", vertelt Bo.

Wat zit er precies in hun noodpakketten en hoe verschilt de inhoud per levenssituatie? Met welke aandachtspunten houden zij rekening en wat moeten mensen echt in huis hebben om drie dagen zelfstandig door te komen? Op al deze vragen geven wij vandaag antwoord in de nieuwe aflevering van Stille Kracht om 17.10 uur bij NH





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Noodpakket Zelfredzaamheid Dreiging Voorraden Hulpdiensten Crisisbeheersing Paula Imans Bo Rijvers Waterdichte Rugzakken Voorraden Eten Medicijnen Voorzichtigheid Noodsituatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eerste vrije training Spanje begonnen • Verstappen heeft moeite met autoIn dit liveblog blikken we vooruit op de Grand Prix van Spanje en volgen we de eerste trainingen op vrijdag.

Read more »

124.000 euro ingezameld na ongeluk Zeeuws-Vlaanderen, morgen stille tochtHet geld gaat naar de getroffen gezinnen en de basisschool.

Read more »

Een noodpakket en een noodplan: zo kan jij je voorbereiden op een dreigingNoord-Hollanders Paula en Bo bereiden zich voor op noodsituaties met noodpakketten voor 72 uur. Wat zit erin en wat heb jij nodig? Lees het hele verhaal.

Read more »

Nederland speelt eerste WK-wedstrijd, Zwitserland referendum, Amerikaanse president 80e verjaardag, brand bij Scheveningen, Vikingzwaarden in Stadsmuseum DoetinchemNederland speelt vandaag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Curaçao doet voor het eerst in de geschiedenis mee aan het WK en speelt tegen Duitsland. In Zwitserland mag de bevolking zich uitspreken over een maximumaantal van 10 miljoen inwoners. De Amerikaanse president Donald Trump wordt vandaag 80 jaar. In Spanje wordt de Grand Prix van Barcelona-Catalonië gereden. In het Zeeuwse Axel is een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke auto-ongeluk van afgelopen week. Een van de weinige Vikingzwaarden die in Nederland zijn gevonden, wordt tentoongesteld in het Stadsmuseum Doetinchem.

Read more »