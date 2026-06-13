In meerdere gemeenten in Nederland is noodopvang georganiseerd voor asielzoekers omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Sporthallen in De Wijk en Westerbork bieden tijdelijk onderdak, terwijl Zwolle een groep asielzoekers transporteert. Het Rode Kruis verzorgt de opvang en gemeenten schieten elkaar bij om de crisis op te vangen.

De noodopvang in sporthal De Slenken in de Wijk was gisteravond volledig gevuld. In de sporthal kunnen honderd asielzoekers worden opgevangen, en gedurende de avond werd dat maximumaantal bereikt.

De gemeente Zwolle besloot vervolgens hulp te bieden. Een groep van ongeveer tien asielzoekers werd met een bus naar de hoofdstad van Overijssel, Zwolle, gebracht, aldus de gemeente. De gemeente De Wolden heeft zich sinds donderdag beschikbaar gesteld als noodopvang om te voorkomen dat mensen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel buiten zouden moeten slapen. De opvang in de Wijk is voor vier nachten gepland.

Tijdens de eerste nacht verbleven 61 vluchtelingen in de sporthal in het dorp, meldde het Rode Kruis gisteren. Vanaf maandag zal de gemeente Midden-Drenthe asielzoekers opvangen tijdens de avonden en nachten in sporthal De Börkerkoel in Westerbork. Die opvang zal een week lang beschikbaar zijn. Eerder waren het onder meer de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Noordenveld die opgesprongen zijn om vluchtelingen in de nachten onderdak te bieden.

Deze ontwikkelingen vallen samen met bredere discussies over het Nederlandse asielbeleid en de capaciteit van opvangcentra. Het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat als poort naar de reguliere asielprocedure fungeert, kampt al langer met overvolheid, vooral tijdens periods met hoge aantallen nieuwe asielzoekers. De crisis in de opvangketen leidt ertoe dat lokale gemeenten onder druk komen te staan om crisisnoodopvang te organiseren, vaak in tijdelijke accommodaties zoals sportfaciliteiten.

Het Rode Kruis speelt een cruciale rol in deze opvang, met vrijwilligers die basisvoorzieningen zoals bedden, matras, eten en psychologische ondersteuning regelen. Politieke partijen enMQDiscussiën over de verdeling van asielzoekers over gemeenten zijn intens. Sommige gemeenten weigeren mee te werken aan offshore-asielcentra, terwijl anderen zich inzetten voor humanitaire opvang. De currently stapeling van noodopvallen in sportzalen roept vragen op over de duurzaamheid van deze aanpak.

Ook wordt het morele dilemma besproken: hoe lang kan een land zoals Nederland vluchtelingen in tijdelijke, vaak onvoldoende voorziene, opvang houden? De situatie illustreert de spanningen tussen nationaal beleid en lokale uitvoering. Terwijl de centrale overheid richtlijnen en middelen promoot, moeten gemeenten concreteoplossingen bieden. De betrokkenheid van vrijwilligersorganisaties zoals het Rode Kruis wordt steeds cruciaal, maar deze draait vaak op onbetaalde arbeid en goodwill.

Voor de asielzoekers zelf betekent deze chaotische situatie onzekerheid en vaak weinig privacy of rust. Het is een menselijke tragedies die jaarlijks herhaalt wordt, en er wordt vraagtekens gezet bij de vraag of er een structurele oplossing in zicht is





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