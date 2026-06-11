Noodopvang in sporthallen door kritieke situatie in Ter Apel

Asielzoekers worden tijdelijk ondergebracht in sporthallen in Roden en De Wijk omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel de stroom vluchtelingen niet meer aankan.

De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is inmiddels zo precair geworden dat de reguliere opvangcapaciteit volledig is overschreden. Dit heeft geleid tot een reeks noodmaatregelen waarbij lokale gemeenten in de regio worden gevraagd om tijdelijk bij te springen om een humanitaire crisis te voorkomen.

Een recent voorbeeld hiervan is de sporthal in Roden, waar afgelopen nacht teweens 71 asielzoekers onderdak vonden. Deze mensen konden simpelweg niet meer binnen de muren van het aanmeldcentrum verblijven, wat aantoont hoe kritiek de druk op de faciliteiten in Ter Apel momenteel is. Het Rode Kruis, dat een cruciale rol speelt in de humanitaire ondersteuning en begeleiding, meldde dat dit de laatste nacht was dat de vluchtelingen in Roden konden overnachten.

De noodzaak voor dergelijke tijdelijke oplossingen onderstreept het falen van de structurele opvangketen in Nederland. Terwijl sommige mensen een tijdelijke plek vonden in Roden, bleef de situatie voor anderen nog nijgender. Volgens recente gegevens van MiGreat moesten vier individuen de nacht volledig in de buitenlucht doorbrengen in Ter Apel, wat een schrijnend beeld geeft van de huidige crisis en de tekorten aan basisvoorzieningen.

Om te voorkomen dat meer mensen in de kou belanden en om de druk op Ter Apel enigszins te verlichten, heeft de gemeente De Wolden besloten om voor de komende vier nachten bij te springen. In de sporthal De Slenken, gelegen in de plaats De Wijk, is plek gemaakt voor ongeveer honderd asielzoekers. De gemeente heeft hiermee een tijdelijke noodoplossing geboden, maar het blijft een improvisatie die slechts enkele dagen standhoudt en geen definitieve oplossing biedt voor de instroom.

De logistieke operatie rondom deze noodopvang is complex en intensief. Asielzoekers worden elke avond met bussen getransporteerd vanuit Ter Apel naar De Wijk, waarbij de aankomsten gepland zijn tussen 22.00 uur en 00.00 uur. Deze late uren benadrukken de gejaagdheid van de situatie; pas wanneer alle andere opties in Ter Apel zijn uitgeput, worden de mensen verplaatst naar de sporthal.

De volgende ochtend, rondstreeks 07.00 uur, worden zij wederom met de bus teruggebracht naar het aanmeldcentrum om hun procedurele zaken te regelen. Dit constante heen en weer reizen zorgt voor extra onzekerheid en stress bij de vluchtelingen, die al in een zeer kwetsbare positie verkeren en hopen op stabiliteit. Het meest zorgwekkende aspect van deze ontwikkelingen is het ontbreken van een structurele oplossing.

Hoewel gemeenten zoals De Wolden en Roden tijdelijk helpen, is er geen duurzaam plan om de overloop uit Ter Apel op te vangen. Het aanmeldcentrum blijft overvol, en de druk op de lokale infrastructuur neemt gestaag toe. De afhankelijkheid van sporthallen als slaaplocaties is geen houdbare strategie voor de lange termijn. Het Rode Kruis en andere hulporganisaties waarschuwen dat zonder een structurele uitbreiding van de opvangcapaciteit of een efficiëntere doorstroom naar andere locaties, de humanitaire omstandigheden verder zullen verslechteren.

De huidige aanpak is in feite symptoombestrijding waarbij de focus ligt op het overleven van de nacht, in plaats van het bieden van een waardige en veilige opvangplek. De gemeenschap in de regio probeert het zo goed mogelijk op te lossen, maar de beschikbare middelen zijn beperkt. De inzet van sporthallen betekent dat reguliere sport- en recreatieactiviteiten vaak moeten wijken voor de noodopvang.

Toch is er een breed besef dat men niet kan toekijken terwijl mensen in de open lucht slapen. De komende dagen zullen bepalend zijn om te zien of er vanuit landelijk niveau meer steun komt of dat de druk op de Groningse gemeenten zal blijven toenemen. De onzekerheid over waar de asielzoekers na de komende vier nachten in De Wijk moeten verblijven, zorgt voor een voortdurende staat van spanning voor zowel de vluchtelingen als de lokale overheid





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Asielzoekers Ter Apel Noodopvang De Wolden Rode Kruis

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