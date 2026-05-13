Nog steeds onrust in Apeldoornse wijk De Maten over komst spoednoodopvang

Het is al meer dan twee weken onrustig op de rotonde in de Apeldoornse wijk De Maten, waar bijna dagelijks geprotesteerd wordt vanwege de komst van een spoednoodopvang voor zo'n 240 vluchtelingen en asielzoekers aan de Waleweingaarde.

Het is al meer dan twee weken onrustig op de rotonde in de Apeldoornse wijk De Maten, waar bijna dagelijks geprotesteerd wordt vanwege de komst van een spoednoodopvang voor zo'n 240 vluchtelingen en asielzoekers aan de Waleweingaarde.

Dinsdagavond liep de spanning opnieuw op en werden zeven minderjarigen aangehouden. Waar komen zij vandaan? Tussen 19.00 en 20.00 uur mag er van de gemeente op de rotonde aan de Laan van Maten gedemonstreerd worden. In dat uur staan er vooral buurtbewoners uit De Maten met spandoeken en borden.

Ze zoeken het gesprek, delen hun zorgen, stellen de gemeente vragen en willen vooral gehoord worden. Als Omroep Gelderland een dag later de wijk in trekt, klinken diezelfde zorgen opnieuw aan de voordeur en op straat. Bewoners spreken over onzekerheid rond de veiligheid, frustratie over de communicatie vanuit de gemeente en vragen zich af wat de komst van de opvang gaat betekenen voor hun directe leefomgeving.

Volgens meerdere bewoners slaat de sfeer na 20.00 uur om, met name jongeren die buiten de afgesproken demonstratietijden naar de rotonde komen, wat leidde tot zes aanhoudingen voor het verstoren van de openbare orde. Deze jongeren staken vuurwerk af. Volgens bewoners raakt hun boodschap daardoor steeds meer op de achtergrond





