No trains between Utrecht, Arnhem, and Geldermalsen due to XR blockade on Friday afternoon

On Friday afternoon, no trains ran from and to Utrecht Centraal due to a blockade by Extinction Rebellion (XR) activists. As a result, the train traffic between Arnhem and Utrecht and Geldermalsen and Utrecht was also impacted. Police successfully removed the protesters from the tracks and brought them to the police station. Additional protesters were found standing on the bridge above the tracks.

Door een spoorblokkade reden op vrijdagmiddag geen treinen van en naar Utrecht Centraal. Daarmee lag ook het treinverkeer tussen Arnhem en Utrecht en ook Geldermalsen en Utrecht stil.

De oorzaak was een blokkade van actievoerders van Extinction Rebellion (XR). Volgens de NS is het treinverkeer rond 15.00 uur weer opgestart. Verslaggever op twee verschillende sporen. Zij hebben een spandoek bij zich waarop staat 'Genocide spoort niet'.

De politie heeft de demonstranten van het spoor gehaald en meegenomen. Op de brug boven de sporen stonden nog andere demonstranten. Alle actievoerders die op het spoor zaten, worden volgens de politie aangehouden. Om hoeveel mensen het precies gaat, is nog niet duidelijk.

De actie is gericht tegen het kabinetsbeleid rond Israël. De gemeente Utrecht heeft eerder weten de actie niet te zullen toestaan.

'De politie zal op gezag van het Openbaar Ministerie optreden tegen (een poging tot) een blokkade', aldus de gemeente





