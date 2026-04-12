No Doubt-gitarist Tom Dumont maakt Parkinson-diagnose bekend

Tom Dumont, gitarist van No Doubt, heeft onthuld dat hij de ziekte van Parkinson heeft. De muzikant vertelt openhartig over zijn diagnose van 'young onset parkinson' en deelt zijn vastberadenheid om muziek te blijven maken, terwijl hij zich voorbereidt op de aankomende concertreeks in The Sphere in Las Vegas.

No Doubt -gitarist Tom Dumont heeft via een emotionele video op Instagram onthuld dat hij de ziekte van Parkinson heeft. De 58-jarige muzikant vertelt openhartig over zijn diagnose van ' young onset parkinson ', een vorm van de ziekte waarbij de symptomen zich al voor de leeftijd van vijftig jaar manifesteren. Dumont deelt dat hij al 'een aantal jaren geleden' verschillende symptomen begon te ervaren en na diverse medische onderzoeken de diagnose kreeg.

"Het is een strijd geweest, het is elke dag een strijd," aldus Dumont. Hij belooft in een volgende video dieper in te gaan op de specifieke symptomen die hij ervaart. Ondanks deze uitdagingen blijft Dumont positief en vastberaden. Hij benadrukt dat hij nog steeds in staat is om muziek te maken en gitaar te spelen. "Het goede nieuws is dat ik nog steeds muziek kan maken; ik kan nog steeds gitaar spelen. Het gaat heel goed met me," zegt hij met een glimlach. De aankondiging komt op een cruciaal moment voor No Doubt, de band waar Dumont deel van uitmaakt, aangezien ze zich momenteel voorbereiden op een reeks spectaculaire concerten in The Sphere in Las Vegas. De concertreeks markeert de terugkeer van de band na een afwezigheid van veertien jaar. Dumont verzekert zijn fans dat hij van plan is om de shows volgens schema te spelen. "Ik ben heel enthousiast over de shows, kan niet wachten om iedereen te zien," deelt hij opgetogen. De concerten in The Sphere, gepland voor mei, zijn een langverwachte gebeurtenis voor fans van No Doubt en worden geprezen als een van de meest innovatieve muziekevenementen van het jaar. Naast Dumont bestaat No Doubt uit Gwen Stefani, Tony Kanal en Adrian Young, de bandleden die samen verantwoordelijk zijn voor iconische hits als 'Don't Speak', 'Just a Girl' en 'It's My Life'. De openhartige bekendmaking van Dumont over zijn Parkinson-diagnose heeft veel reacties uitgelokt, zowel van fans als van collega-muzikanten. Veel mensen tonen hun steun en bewondering voor zijn openheid en veerkracht. De ziekte van Parkinson is een progressieve neurologische aandoening die het bewegingsvermogen kan aantasten. De diagnose van 'young onset parkinson' is relatief zeldzaam en kan uitdagender zijn vanwege de leeftijd van de patiënten en de impact op hun dagelijkse leven en carrière. De aankondiging van Dumont draagt bij aan het bewustzijn rond Parkinson en benadrukt het belang van vroege diagnose en behandeling. Terwijl Dumont zich voorbereidt op de concertreeks met No Doubt, zal hij ongetwijfeld steun putten uit zijn passie voor muziek en de loyaliteit van zijn fans. In een andere nieuwsontwikkeling onthulde Claudia wanneer ze verliefd werd op Viktor na Winter Vol Liefde. Dit vormt een contrast met de serieuze aankondiging van Dumont, maar toont de diversiteit van nieuws in de entertainmentwereld





RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jan Keizer heeft gemengde gevoelens over afscheid Rob de NijsBZN-boegbeeld Jan Keizer heeft gemengde gevoelens over het laatste optreden van Rob de Nijs. Dat meldt hij zaterdag in gesprek met De Telegraaf. Keizer zegt dat hij stopt met optreden als hij er 'als een oude man' bij moet zitten.

Read more »

Dekker maakt teamwork BEAT-ploeg af en wint zware Omloop van de Braakman.

Read more »

Supermarkten in de prijzenspiraal: oorlog en stijgende kosten drijven tot actiesDe oorlog in het Midden-Oosten drijft benzine- en energieprijzen op, met als gevolg stijgende transportkosten voor supermarkten. Ondanks dit blijven supermarkten stunten met aanbiedingen om klanten weg te lokken bij de concurrentie, wat een negatieve prijzenspiraal creëert. Retail-deskundige Tom Kikkert legt uit waarom dit gebeurt en de financiële risico's die dit met zich meebrengt.

Read more »

PSV heeft geen last van champagnebenen en wint zorgeloos van SpartaDe festiviteiten rondom het landskampioenschap hebben PSV, qua resultaat, geen parten gespeeld in de Eredivisie. Hoewel het lang niet allemaal vanzelf ging, werd Sparta Rotterdam op Het Kasteel wel met 0-2 opzij gezet.

Read more »

Songfestivalwatcher Tom Mikkers boos dat Nederland niet meedoet, start eigen AI-versieSongfestivalkenner en -liefhebber Tom Mikkers was erg teleurgesteld toen de AVROTROS bekend maakte niet mee te doen met het Eurovisie Songfestival. Daarom besloot hij maar z’n eigen versie te organiseren, met door AI gemaakte liedjes. Op YouTube kan iedereen meekijken. 'Het heeft me getroost', zegt hij in Langs de Lijn En Omstreken.

Read more »

Tom Hendrikse stapt halverwege uit bij marathon van Rotterdam: 'Het was niet mijn dag'Zijn benen liepen na twaalf kilometer al vol. Het was niet zijn dag.

Read more »