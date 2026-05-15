NL-alert voor netcongestie: pushmeldingen voor overbelasting van het stroomnet

Om overbelasting van het stroomnet te voorkomen wordt gedacht aan een soort NL-alert voor netcongestie. Als ergens te veel stroom wordt gebruikt, krijgen mensen een pushmelding op hun telefoon met het verzoek hun elektrische auto wat later op te laden. Mogelijk krijg je daar zelfs iets voor terug. Het idee werd gisteren geopperd in een brief van provinciebestuurder Huib van Essen. Volgens Peter Hofland van netbeheerder Tennet is zo'n systeem inderdaad een optie om problemen op het stroomnet te voorkomen.

'In zo'n NL-alert-achtig systeem zien wij wel potentie. ' Het is eigenlijk best simpel, legt Hofland uit. Op momenten dat er te veel stroom wordt verbruikt, kan het stroomnet overbelast raken. Er kan dan niet aan de vraag naar stroom worden voldaan.

'Dat gebeurt echt maar zelden, tijdens die paar hele koude winteravonden waarop het stroomverbruik piekt. ' Maar als het gebeurt, kan het grote gevolgen hebben. 'Als bijvoorbeeld een kabel onder de grond het begeeft, duurt het lang die te zoeken. En als een transformator kapot gaat, is het maar de vraag of je een reserve hebt.

Je bent zomaar dagen, weken of zelfs maanden zoet met zo'n reparatie.

' Om dat te voorkomen moet in de toekomst dus een pushmelding verstuurd worden naar consumenten. Je krijgt dan volgens Hofland een bericht als: 'Tussen 17.00 en 19.00 uur verwachten we een piek in het elektriciteitsgebruik. Het zou heel fijn zijn als u uw steentje kunt bijdragen en grote stroomvreters kunt uitzetten, zoals elektrische auto's, wasdrogers, enzovoort.

' De hoop is dat mensen vervolgens gehoor geven aan die oproep. In het buitenland heeft het systeem zich volgens provinciebestuurder Van Essen al bewezen. Hofland beaamt dat. Als voorbeelden noemt hij Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De bekendste is volgens Hofland het Franse 'energie-weerbericht'. Mensen die een speciale app op hun telefoon hebben, krijgen kleurcodes te zien. Groen betekent dat er niks aan de hand is, oranje betekent dat weinig ruimte op het net over is en bij rood dreigt overbelasting.

'Consumenten worden dan via een pushbericht direct opgeroepen hun wasmachine of stofzuiger tijdelijk uit te zetten. ' In het Verenigd Koninkrijk gaan ze zelfs nog een stapje verder. Daar krijgen consumenten die tijdens piekmomenten hun stroomverbruik verminderen een financiële beloning of korting. Ook in Nederland wordt gekeken naar prijsprikkels.

'Dat betreft onder meer een hogere prijs op momenten dat het druk is op het net, en dus een lagere prijs op momenten dat het rustig is', zegt Hofland. Voor de industrie in Nederland geldt dit al. Dat de politiek en netbeheerders aan deze oplossing denken om het stroomnet te ontzien, heeft alles te maken met de aansluitstop die vanaf 1 juli geldt.

In het grootste deel van de provincie Utrecht kunnen er vanaf die datum tijdelijk geen nieuwe aansluitingen meer komen op het elektriciteitsnetwerk, omdat het stroomnet vol zit. Om de druk van het stroomnet te halen, wordt verder gekeken naar onder meer het bouwen van een gloednieuw hoogspanningsstation ten noorden van Utrecht. Dat zou in het eerste kwartaal van 2031 klaar moeten zijn. Ook moet het al bestaande hoogspanningsstation in Breukelen worden uitgebreid.

Daarnaast wordt gekeken of de belasting van het stroomnet wat omhoog kan. Daarbij worden de risico's op stroomuitval of beschadigingen wel iets groter. Juist op de momenten dat dat dreigt te gebeuren, zou het NL-alert-systeem uitkomst moeten bieden





