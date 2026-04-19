Nijntje biedt troost bij overgang van jeugd- naar volwassenzorg

Een reusachtig Nijntje-beeld verhuist mee met een 18-jarige met een verstandelijke beperking van het Wilhelmina Kinderziekenhuis naar de volwassenzorg, om de overgang te verzachten. Het initiatief, gesteund door vele donateurs, brengt herkenning en troost.

Kim Rabbie (53) uit Zeist heeft zich ingezet om de overgang van de kinderzorg naar de volwassenzorg soepeler te laten verlopen voor haar 18-jarige dochter Eline, die een verstandelijke beperking heeft. De verhuizing naar de volwassenzorg brengt voor Eline, die 24/7 intensieve zorg en begeleiding nodig heeft, aanzienlijke veranderingen met zich mee. "Stel je voor dat je op je achttiende opnieuw moet beginnen," legt Kim uit. "Geen kinderarts meer, een ander gebouw en onbekende gezichten.

" Patiënten die de volwassen leeftijd bereiken, moeten overstappen naar de volwassenzorg, maar voor iemand met een verstandelijke beperking is deze stap extra ingrijpend. Kim vergelijkt het met aan de ene kant blijven als je 'eigenlijk altijd kind blijft'. Eline is al drie jaar actief voorbereid op deze overgang, aangezien het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht voor haar voelt als een tweede thuis. Gezien de diepe band die Eline en haar familie hebben met het WKZ, besloot Kim samen met haar man om de verandering voor hun dochter zo draaglijk mogelijk te maken. De inspiratie hiervoor vonden ze in de aanwezigheid van Nijntje in het ziekenhuis. Nijntje, het iconische figuur uit Utrecht, is overal te vinden, van de centrale hal tot de receptie, en wordt door kinderen als zeer knuffelbaar en herkenbaar ervaren. Het idee ontstond om Nijntje mee te nemen naar het Universitair Medisch Centrum (UMC) waar Eline naartoe zou verhuizen. "Nijntje verwelkomt je gewoon, en dat is niet alleen voor Eline, maar voor iedereen," aldus Kim. Het ingezamelde geld voor het Nijntje-beeld was binnen een dag bijeen, zelfs meer dan nodig, waardoor de hoop bestaat dat er in de toekomst nog meer Nijntjes geplaatst kunnen worden. Het beeld staat sinds deze week in de entreehal van het UMC en, zoals Kim aangeeft, brengt het niet alleen lachende gezichten bij jonge patiënten, maar ook bij ouderen. "Dat is de magie van Nijntje," zegt Kim. Voor Eline zelf is de actie een groot succes. Via haar spraakcomputer deelde ze dat ze het spannend vindt, maar ook blij is dat Nijntje met haar meegaat naar haar nieuwe zorgplek. Dit initiatief benadrukt het belang van een vertrouwde en herkenbare aanwezigheid tijdens grote veranderingen in de zorg. De overgang van kinderziekenhuis naar volwassenzorg kan voor kwetsbare patiënten een enorme drempel zijn. Het project van Kim en haar man, met de steun van het vertrouwde figuur Nijntje, toont aan hoe creatieve oplossingen en een vleugje herkenbaarheid de overgang aanzienlijk kunnen verzachten. De impact van dergelijke initiatieven reikt verder dan het individuele kind; het creëert een warmere en meer menselijke omgeving voor alle patiënten die te maken krijgen met deze belangrijke levensfase binnen de gezondheidszorg. Het succes van het Nijntje-beeld onderstreept de kracht van symboliek en bekendheid in het bieden van emotionele steun, vooral voor mensen met een verstandelijke beperking die meer gebaat zijn bij visuele en tastbare aanknopingspunten. De reacties van zowel jonge patiënten als ouderen bevestigen de universele aantrekkingskracht van dit iconische figuur en de positieve invloed die het kan hebben op het welzijn van mensen in de zorg. Kim Rabbie's initiatief met het Nijntje-beeld is een inspirerend voorbeeld van hoe ouders en betrokkenen de zorgervaring voor hun kinderen kunnen verbeteren. Door de overgang te zien als meer dan een medische noodzaak, maar ook als een emotionele reis, hebben ze een manier gevonden om comfort en continuïteit te bieden. De snelheid waarmee het benodigde geld is opgehaald, toont de brede steun voor dit soort mensgerichte initiatieven. Het UMC heeft met de plaatsing van het Nijntje-beeld niet alleen een decoratief element toegevoegd, maar ook een symbool van geborgenheid en verbinding. Dit soort projecten is essentieel om de zorg voor jongvolwassenen met een beperking toegankelijker en menselijker te maken, en het biedt een waardevol voorbeeld voor andere zorginstellingen en gemeenschappen





Overgang Volwassenzorg Verstandelijke Beperking Kinderziekenhuis Nijntje Zorginnovatie

