De stad Nijmegen leeft toe naar de bekerfinale tegen AZ met ongekende euforie. Ondertussen wordt de uitschakeling van Real Madrid door sommigen met zichtbaar genoegen bekeken.

De aanloop naar de bekerfinale tussen NEC en AZ in Nijmegen is uitermate euforisch. Algemeen directeur Wilco van Schaik sprak live in tijdens de uitzending van Vandaag Inside en beschreef de sfeer als ronduit explosief. 'Het is echt niet normaal', verklaarde Van Schaik, terwijl hij omringd werd door uitgelaten NEC -aanhangers. De hele stad kleurt rood, groen en zwart, en de staf van de club beleeft de voorbereidingen met immense passie. Zelfs Van Schaik, normaliter een nuchtere manager, gaf aan opeens overspoeld te worden door belangstelling: 'Ik heb opeens heel veel vrienden.'

Leen Looijen, een bekende naam in het Nederlandse voetbal, werd ook live in de uitzending betrokken. Van Schaik stelde grappend dat Looijen zijn vriend was, waarop Looijen antwoordde dat hij inderdaad weinig vrienden heeft, maar wel gelukkig is, met Johan Derksen en Van Schaik als uitzonderingen. De connectie met Derksen werd verder uitgediept door te vermelden dat de vader van Johan Derksen ooit politieagent was in Heteren. Looijen herinnerde zich nog levendig situaties waarin ze, samen met de vader van Derksen, wel eens achterna werden gezeten met een dienstpistool. Hij gaf tevens aan dat Johan Derksen, hoewel een echte NEC-fan, ook wel een 'successupporter' is, aangezien hij Looijen al jaren niet meer had gezien. Johan Derksen zal er zondag bij zijn in De Kuip om de finale te aanschouwen. De wedstrijd tussen NEC en AZ begint om 18.00 uur.

In een ander voetballuik werd de wedstrijd tussen Real Madrid en een nog niet gespecificeerde tegenstander besproken. De commentator uitte zijn frustratie over de scheidsrechterlijke beslissingen in eerdere wedstrijden van Real Madrid, waarbij er veel vrije trappen werden toegekend na vermeende schwalbes. Hij benadrukte dat ondanks het vele aantal vrije trappen en schwalbes, Real Madrid er niet in slaagde te winnen, met een achterstand van 9 punten in La Liga en uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League. De spectaculaire finish van Olise werd wel geprezen. De kwaliteit van de kwartfinales in het algemeen werd hoog aangeslagen, met drie van de vier wedstrijden die als absoluut fantastisch werden bestempeld.

Verder werd de veerkracht van Vitesse besproken. De club stond er slecht voor, maar dankzij de ongelooflijke veerkracht en vechtlust van de spelers en staf, is er een kans dat Vitesse volgend seizoen in de Eredivisie te bewonderen is. De Arnhemmers wensen alvast veel succes.

De uitschakeling van Real Madrid werd met leedvermaak ontvangen door sommige kijkers, die het heerlijk vonden dat de club op een manier werd uitgeschakeld die ze zelf vaak toepassen. De club werd bestempeld als een 't*ringclub'.

De kritiek op Barcelona en Real Madrid werd verder aangescherpt, waarbij sommigen zich afvragen hoe men daadwerkelijk kan genieten van wat zij als 'amateurtoneel' bestempelen. Er wordt gesuggereerd dat veel mensen die zich voorheen supporter noemden van deze clubs, dit nu doen uit opportunisme of gebrek aan beter





