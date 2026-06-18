Nieuwsupdate: Funcaps-zitting, NAVO-overleg, Britse verkiezingen en WK-actie

Een overzicht van het belangrijkste nieuws: rechtszaak Funcaps, NAVO-ministers in Brussel, cruciale verkiezing in VK, WK-voetbal en doorbraak in Iran.

Goedemorgen! In de rechtszaak rondom drugswebsite Funcaps is vandaag opnieuw een zitting in Zwolle. Drie mannen worden verdacht van de illegale verkoop van medicijnen via de site.

Justitie onderzoekt 58 sterfgevallen die hiermee mogelijk een link hebben. Twee verdachten werden eerder veroordeeld in België. De zitting vandaag richt zich op de bewijsvoering en de rol van de website in de distributie van gevaarlijke medicijnen. De verdachten ontkennen elke betrokkenheid bij de sterfgevallen, maar de aanklager stelt dat de site bewust geen toezicht hield op de kwaliteit van de aangeboden producten.

De rechtbank moet zich ook buigen over de vraag of Funcaps als een georganiseerd crimineel netwerk kan worden beschouwd. In Brussel komen NAVO-ministers bijeen voor een laatste belangrijke ontmoeting voor de top in Ankara. Minister Yesilgoz en haar collega's bespreken de herbewapening van Europa en het opschalen van de wapenindustrie, maar ook de situatie rond Iran. Er is apart overleg over wapens voor Oekraine.

De ministers tonen zich verenigd in hun steun aan Oekraine, maar er zijn meningsverschillen over de snelheid van de leveranties. Vooral Oost-Europese lidstaten dringen aan op meer materieel, terwijl andere landen waarschuwen voor overbelasting van de eigen defensie. In het Britse kiesdistrict Makerfield is een verkiezing die bepalend kan zijn voor de politieke toekomst van premier Starmer. Andy Burnham, de populaire burgemeester van Greater Manchester, probeert een zetel in het parlement te bemachtigen om Starmer uit te dagen.

De uitslag wordt later vandaag verwacht en zou de partij kunnen splijten. Burnham voert campagne met een sociaal programma dat meer investeringen in de regio eist, terwijl Starmer een gematigder koers vaart. Gastlanden Canada en Mexico spelen hun tweede WK-duel. Canada trapt om 00.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van donderdag op vrijdag af tegen Qatar.

Mexico neemt het vanaf 03.00 uur op tegen Zuid-Korea. Beide landen hebben hun eerste wedstrijd verloren, dus deze duels zijn cruciaal voor een kans op de volgende ronde. De wedstrijden zijn live te volgen op diverse sportkanalen. De voetbalsters van het Nederlands elftal horen tegen wie ze het moeten opnemen in de jacht op een plaats op het WK voetbal van volgend jaar in Brazilië.

Oranje heeft een geplaatste status voor de play-offs, die bestaan uit twee rondes. De wedstrijden worden in het najaar gespeeld. Het team van bondscoach Andries Jonker is favoriet, maar moet oppassen voor verrassingen. Het internationale scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen.

Volgens nieuwszender Al Jazeera hebben sinds het sluiten van het akkoord elf Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade gevaren. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. In die verklaring is vastgelegd dat de blokkade onmiddellijk wordt opgeheven. Experts waarschuwen voor te veel optimisme, omdat eerdere akkoorden in de regio vaak niet werden nagekomen.

De WK-shirts zijn dit jaar duurder dan voorheen, maar ze zijn enorm populair, merken ze bij webwinkels. Ondanks dat het WK pas net is begonnen, verkopen de shirts nu al beter dan twee jaar geleden tijdens het EK. De prijsstijging is vooral te wijten aan hogere productiekosten en transport. Toch lijken fans de extra euro s er graag voor over te hebben.

De vraag naar shirts van verrassende teams zoals Canada en Qatar is opvallend hoog





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