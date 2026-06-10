De cijfers van het CBS geven aan dat het vertrouwen in politiek en politici op een historisch dieptepunt ligt, wat leidt tot de introductie van de term 'vertrouwensfaillissement' in het publieke debat.

In Nederland lijkt het politieke vertrouwen onder deeters te kampen met een dieptepunt volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ). Ongeveer 40 procent van de bevolking had in 2025 nog vertrouwen in de politiek, terwijl het vertrouwen in politici en leden van de Tweede Kamer verder daalde tot het laagste niveau sinds 2016.

Deze trend wekt de vraag of ons land te maken heeft met een zogenaamd 'vertrouwensfaillissement' van de politiek. Het begrip kwam naar voren in een opiniekolom van Toine Donk in de Volkskrant, waarin hij stelde dat links zich meer zou moeten profileren en niet als 'losers' zou mogen worden gezien. In diezelfde bijdracht werd het woord 'vertrouwensfaillissement' geïntroduceerd als beschrijving van de volledige teloorgang van het vertrouwen in de overheid.

Ton den Boon, hoofdredacteur van het woordenboek De Dikke Van Dale, kwam het woord tegen en merkte op dat het een nieuwe samenstelling is die hij nog niet eerder had aangetroffen. Hij verklaart dat 'faillissement' normaal gesproken geen figuurlijke betekenis heeft, in tegenstelling tot 'failliet'. Men spreekt wel over 'het failliet van het communisme' of 'het failliet van het integratiebeleid', maar zelden over 'het faillissement van het communisme'.

Dit roept de vraag op of de auteur een ongebruikelijke woordkeuze maakte of een bewuste nieuwvorming introduceerde. Den Boon betoogt dat wanneer een nieuw woord wordt geïntroduceerd, er meestal iets achter zit; mensen doen dat niet zomaar. Ronald Giphart, presentator van het programma Taalstaat op NPO Radio 1, wonderde of het een foutje was.

Het programma Taalstaat is een vrolijke en informatieve uitzending over de Nederlandse taal, waarin bekende schrijvers, dichters en muzikanten worden geïnterviewd, ingewikkelde taalkwesties worden behandeld en 'vergeten' woorden worden verzameld. De discussie over 'vertrouwensfaillissement' past binnen die context, waarbij taal en samenleving elkaar kruisen.

De kern van de zaak is dat het politieke vertrouwen in Nederland lijkt te zijn geërodeerd tot een punt waarop traditionele termen als 'crisis' onvoldoende zijn; een nieuw woord wordt gevormd om de ernst van de situatie te vatten. Of dit een bloedschande van de taal is of een nuttige uitbreiding blijft onderwerp van debat. Het is een taalphenomeen dat de diepere maatschappelijke onrust weerspiegelt.

De cijfers van het CBS giving aan dat het vertrouwenHistorisch laag is, wat de term 'vertrouwensfaillissement' een zekere relevantie verleent. De politieke klasse wordt geconfronteerd met een publiek dat weinig geloof meer heeft in hun vermogen om het land te besturen. Dit is geen nieuw probleem, maar de aanduiding ervan als een 'faillissement' suggereert een compleet verlies, niet alleen een tijdelijk verval. De zoektocht naar woorden voor deze gevoelens gaat door, zowel in de media als in het dagelijks gesprek.

Taalexperts zoals Den Boon houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, omdat nieuwe termen vaak een signaal zijn van veranderingen in de publieke opinie. De discussie over 'vertrouwensfaillissement' is daarmee meer dan een taalkundige curiositeit; het is een weerspiegeling van de staat van de Nederlandse democratie. De uitzending van Taalstaat die citaat van den Boon bevatte, heeft deze term aan een breder publiek bekend gemaakt, wat mogelijk bijdraagt aan zijn verspreiding.

Of het woord zal blijven hangen is af te wachten, maar de feitelijke daling van het vertrouwen is onmiskenbaar. Het illustrates hoe taal en samenleving in wisselwerking staan: maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot nieuwe woorden, en nieuwe woorden helpen draagvlak voor maatschappelijke veranderingen te vormen. In dit geval lijkt het荷兰 een term te zoeken voor een ernstige politieke kwetsuur. De politieke partijen zullen zich af moeten vragen hoe ze dit verlies aan vertrouwen kunnen keren.

De媒体 spelen een rol door dergelijke begrippen te populariseren. Het is een jong fenomeen dat pas recent onder de aandacht is gebracht, maar de onderliggende trend is al jaren zichtbaar in peilingen en analyses





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