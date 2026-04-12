Nieuwegein viert Dag van de Vaart: Waterwegen in het hart van de stad

Nieuwegein vierde de Dag van de Vaart met een ode aan de waterwegen en de historische band met de scheepvaart. In Vreeswijk stonden ambachten en verhalen centraal, waarbij de gemeenschap de cruciale rol van het water in het verleden en heden vierde.

Nieuwegein beleefde vandaag een feestelijke viering van de Dag van de Vaart. In de pittoreske wijk Vreeswijk stond alles in het teken van schepen, traditionele ambachten en de rijke historie van het voormalige schippersdorp. De gemeenschap toonde met trots haar diepe band met het water, een essentieel element dat Nieuwegein vormt en definieert.

De dag was een ode aan 'de Vaart', een verzamelnaam voor alle waterwegen die de stad doorkruisen en die in het verleden van cruciaal belang waren voor de ontwikkeling van Nieuwegein.\Bezoekers, zoals Joop van Gameren, benadrukten de onlosmakelijke verbinding van Nieuwegein met het water. Van Gameren, zelf een voormalig schipper en trotse bezitter van een motorjacht, sprak over de diepe wortels die de stad heeft in de scheepvaart. Hij getuigde van de schoonheid en de rust die het varen met zich meebrengt en de unieke levenskwaliteit die de waterrijke omgeving biedt. Mede-inwoner Wendy Cleton, die even de gelegenheid nam om langs te fietsen, beaamde dit. Ze onderstreepte de historische band tussen Nieuwegein en de scheepvaart, waarbij de gemeenschap in Vreeswijk letterlijk leefde van het water. De Dag van de Vaart herinnert aan het belang van deze verbinding, hoewel de rol van de waterwegen in de moderne tijd is veranderd. Nu worden de kleinere kanalen vooral gebruikt door plezierbootjes, terwijl de grotere schepen het Amsterdam-Rijnkanaal verkiezen. Vroeger was dit anders. Henk Valkenet van de Historische Kring herinnert aan de cruciale rol van de waterwegen als belangrijke verbindingsroute tussen Amsterdam, Utrecht en het achterland, inclusief Duitsland. Valkenet benadrukte zelfs dat de Domtoren in Utrecht er wellicht nooit was gekomen zonder de waterwegen van Nieuwegein, omdat de bouwstenen via deze route werden aangevoerd.\De Museumwerf in Vreeswijk was het bruisende hart van de festiviteiten, waar de sfeer werd opgeluisterd door de vrolijke klanken van accordeonmuziek, gespeeld door vier dames in nautische kleding. De zon glinsterde op het water terwijl bezoekers genoten van rondvaarten en demonstraties van ambachtslieden. Een van hen was Henk van Schaik, die met geduld en vakmanschap zeilen maakte op de traditionele manier. Hij demonstreerde de complexe handelingen die nodig zijn om een zeil te maken, waarbij de kracht en de precisie van het ambacht zichtbaar werden. Van Schaik benadrukte het belang van het levend houden van dit eeuwenoude ambacht, ondanks de moderne alternatieven. Bezoeker Jan Mulder, zelf een trotse booteigenaar, drukte zijn bewondering uit voor de nostalgische sfeer van het evenement, waarbij de geschiedenis van Nieuwegein werd gevierd en de essentie van de stad werd geëerd





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

