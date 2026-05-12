Nieuwe verdenkingen in zaak Joannes B.: Openbaar Ministerie verwacht meer slachtoffers

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat er meer kinderen slachtoffer zijn geworden van Joannes B. De verdachte wordt momenteel vervolgd voor zes feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een peuter.

Tijdens een recente pro forma zitting in de rechtszaal is een schokkende onthulling gedaan door het Openbaar Ministerie . De officier van justitie heeft aangegeven dat de huidige lijst met beschuldigingen tegen de verdachte Joannes B. waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg is.

Het OM gaat er namelijk sterk vanuit dat er aanzienlijk meer kinderen slachtoffer zijn geworden van de daden van deze man dan in eerste instantie was vastgesteld. Op dit moment wordt de verdachte vervolgd voor zes verschillende feiten, waarbij een van de meest ernstige beschuldigingen betrekking heeft op een poging tot verkrachting van een meisje van slechts twee jaar oud.

Dit incident zou hebben plaatsgevonden op een locatie van de kinderopvangorganisatie Partou in Amsterdam, een plek waar ouders hun kinderen in alle vertrouwen zouden moeten kunnen achterlaten. De ernst van deze zaak heeft geleid tot grote onrust en een grondig onderzoek naar de veiligheid binnen de betreffende instelling. Het onderzoek naar de activiteiten van Joannes B. is op dit moment nog in volle gang en de politie werkt met hoge prioriteit aan het completeren van het dossier.

De verwachting is dat het volledige einddossier uiterlijk eind juni gereed zal zijn. Deze tijdslijn is cruciaal voor het Openbaar Ministerie, omdat het hen de nodige ruimte geeft om nauwkeurig te analyseren welke aanvullende verdenkingen er op de officiële tenlastelegging moeten worden toegevoegd. Hoewel er momenteel zes specifieke verdenkingen zijn geformuleerd, is de kans zeer groot dat dit aantal in de nabije toekomst zal toenemen.

De autoriteiten blijven namelijk wachten op nieuwe meldingen van mogelijke slachtoffers of getuigen die naar voren komen nu de zaak publiekelijk bekend wordt. Het OM benadrukt dat alles nog onder voorbehoud is, maar de indicaties wijzen erop dat de reikwijdte van de misdaden groter is dan aanvankelijk werd aangenomen. Naast de strafrechtelijke aspecten van de zaak is er ook veel aandacht voor de geestelijke gesteldheid van de verdachte.

Zodra het politieonderzoek volledig is afgerond, zal de man worden overgebracht naar het Pieter Baan Centrum voor een uitgebreid psychiatrisch onderzoek. Deze stap volgt na gesprekken met zowel een psycholoog als een psychiater, die beiden hebben geadviseerd om de verdachte in deze gespecialiseerde instelling te laten observeren. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen en indicaties dat Joannes B. mogelijk lijdt aan een vorm van dementie, wat een significante invloed kan hebben op zijn toerekeningsvatbaarheid en het procesverloop.

Opvallend is dat de officier van justitie tijdens de zitting aangaf dat de verdachte zeer meewerkend is. Volgens de verklaringen zou B. zelf ook willen begrijpen wat er precies met hem aan de hand is en waarom hij bepaalde handelingen heeft verricht of hoe zijn mentale staat zijn gedrag beïnvloedt.

De rechtbank heeft in deze zaak bovendien een specifiek verzoek gedaan aan het Openbaar Ministerie om een Engels strafblad van de verdachte op te vragen en aan het dossier toe te voegen. Dit wijst erop dat de verdachte mogelijk een verleden heeft in het Verenigd Koninkrijk dat relevant kan zijn voor de huidige zaak of die inzicht geeft in een eventueel patroon van crimineel gedrag.

De inhoud van dit strafblad is op dit moment nog geheim en wordt met spanning afgewacht door de betrokken partijen. De volgende belangrijke stap in de procedure is de inleidende zitting die gepland staat voor 5 augustus. Tijdens deze zitting wordt verwacht dat er meer duidelijkheid komt over de eventuele nieuwe verdenkingen en dat het definitieve kader van de rechtszaak wordt vastgesteld.

De samenleving en de betrokken families hopen op een snelle en rechtvaardige afwikkeling van deze zaak, gezien de extreme kwetsbaarheid van de slachtoffers





