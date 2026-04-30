Nieuwe verdachte voor rechter in zaak gewelddadige overval Anreep

Na bijna vier jaar is opnieuw een verdachte aangehouden en voorgeleid voor de rechtbank in Assen in verband met de gewelddadige woningoverval in Anreep. De 23-jarige man werd in Oostenrijk aangehouden en staat op de internationale opsporingslijst. Het OM presenteert DNA-bewijs en telefoongegevens die de verdachte belasten.

Bijna vier jaar na de gewelddadige woningoverval in Anreep , een buurtschap nabij Assen , heeft het Openbaar Ministerie (OM) opnieuw een verdachte voor de rechter gebracht.

De 23-jarige man verscheen woensdag voor de rechtbank in Assen, nadat hij recentelijk in Oostenrijk werd aangehouden. Hij stond al geruime tijd op de internationale opsporingslijst, wat de complexiteit van de zaak onderstreept. De overval, die plaatsvond in december 2022, heeft een diepe schok teweeggebracht in de regio en wordt gekenmerkt door de brute aanpak en de intense angst die de slachtoffers hebben ervaren.

Het slachtoffer was destijds de voormalige eigenaar van een bekende TT-camping, wat de zaak extra aandacht heeft gegeven. De verdachte wordt ervan beschuldigd deel uit te maken van een groep overvallers die met geweld een woning binnendrongen en de bewoners, inclusief zijn partner en de moeder van zijn partner, vastbonden. De daders probeerden vervolgens met brute kracht de code van een kluis te achterhalen, waarbij ze geen middel schuwden om hun doel te bereiken.

Het OM stelt dat de bewoner zelfs werd overgoten met een brandbare vloeistof, waarna de overvallers dreigden hem in brand te steken. Een van de betrokkenen beschreef de impact van de overval als enorm, waarbij de angst een dominante rol speelde. De overvallers hadden een doordachte strategie en wisten het vertrouwen van de bewoners te winnen door zich te vermommen als bezorgers van maaltijden. Ze droegen herkenbare bezorgjassen, wat hen in staat stelde ongehinderd toegang te krijgen tot de woning.

Deze geraffineerde vermomming bleek effectief genoeg om de bewoners te misleiden. Eerder werden al drie andere verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid bij deze gewelddadige overval. Een 33-jarige man uit Groningen kreeg in hoger beroep een gevangenisstraf van negen jaar opgelegd, mede vanwege zijn betrokkenheid bij een vergelijkbare gewelddadige beroving die eerder in Vlaardingen had plaatsgevonden. Deze hogere strafmaat weerspiegelt de ernst van zijn daden en de herhaalde aard van zijn criminele activiteiten.

Twee andere verdachten, een 20-jarige man uit Rotterdam en een man uit Assen, werden veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden. Deze veroordelingen tonen aan dat de autoriteiten vastbesloten zijn om daders van gewelddadige misdrijven te vervolgen en te straffen. De nu voorgeleide verdachte bleef lange tijd onder de radar, wat de opsporingswerkzaamheden bemoeilijkte. Het OM heeft echter aanzienlijke bewijzen verzameld die naar hem wijzen.

Zo werd op een jas en een wapen die tijdens de overval zijn gebruikt, DNA van de verdachte aangetroffen. Bovendien tonen telefoongegevens aan dat hij op de avond van de overval van Amsterdam naar Assen reisde en zich op dat moment in de directe omgeving van de woning bevond. Een opvallend detail is dat de verdachte destijds werkzaam was bij een maaltijdbezorgservice, wat volgens justitie mogelijk verband houdt met de gebruikte vermomming.

Dit suggereert dat hij mogelijk gebruik heeft gemaakt van zijn werk om de overval voor te bereiden en uit te voeren. De verdachte zelf ontkent echter enige betrokkenheid bij de overval. Tijdens de zitting gaf hij aan pas inhoudelijk te willen reageren wanneer hij het volledige dossier heeft bestudeerd. Hij wil eerst alle bewijsmiddelen zorgvuldig bekijken voordat hij zijn verdediging opbouwt.

De advocaat van de verdachte betwist de beweringen van het OM en stelt dat zijn cliënt niet de vierde overvaller is. Hij wijst erop dat de signalementen die door de slachtoffers zijn opgegeven niet overeenkomen met het uiterlijk van de verdachte. Daarnaast betoogt hij dat het aangetroffen DNA op andere manieren op de gebruikte voorwerpen terecht kan zijn gekomen, bijvoorbeeld door overdracht.

De raadsman pleitte voor schorsing van het voorarrest van zijn cliënt, maar de rechtbank ging hier niet op in. De verdachte blijft dus vastzitten in afwachting van een volgende zitting, die gepland staat voor juli. Deze zitting zal eveneens inleidend van aard zijn, wat betekent dat er nog geen inhoudelijke behandeling van de zaak zal plaatsvinden. Wanneer de zaak daadwerkelijk inhoudelijk zal worden behandeld, is nog niet bekend.

De complexiteit van de zaak en de hoeveelheid bewijsmateriaal vereisen een zorgvuldige voorbereiding en analyse. De rechtbank zal de tijd nemen om alle aspecten van de zaak grondig te onderzoeken voordat een uitspraak wordt gedaan. De politie en het OM roepen mensen die informatie hebben over de overval of de verdachte, om zich te melden. Nieuwe informatie, foto's of video's kunnen worden gestuurd via WhatsApp of per e-mail naar de redactie.

De opsporing is nog steeds in volle gang en elke tip kan waardevol zijn





