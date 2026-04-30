Nieuwe verdachte aangehouden voor gewelddadige overval in Anreep

Na bijna vier jaar is opnieuw een verdachte aangehouden in de zaak rond de gewelddadige woningoverval in Anreep, bij Assen. De 23-jarige man werd in Oostenrijk opgepakt en staat terecht voor de rechtbank in Assen. Eerdere verdachten werden al veroordeeld.

Bijna vier jaar na de gewelddadige woningoverval in Anreep , een buurtschap nabij Assen , heeft het Openbaar Ministerie (OM) opnieuw een verdachte voor de rechter gebracht.

De 23-jarige man verscheen woensdag voor de rechtbank in Assen, nadat hij recentelijk in Oostenrijk werd aangehouden. Hij stond al geruime tijd op de internationale opsporingslijst van Interpol. De zaak betreft een woningoverval die in december 2022 een diepe schok teweegbracht in de regio Assen en omstreken. Tijdens de overval drongen meerdere verdachten de woning binnen van de toenmalige eigenaar van een bekende TT-camping, een locatie die jaarlijks vele toeristen en motorsportliefhebbers aantrekt.

De bewoners, bestaande uit de man zelf, zijn partner en de moeder van zijn partner, werden geconfronteerd met een uiterst angstaanjagende situatie. De daders bonden de slachtoffers vast en probeerden met brute kracht de code van een aanwezige kluis te achterhalen. Het OM stelt dat de bewoner zelfs werd overgoten met een brandbare vloeistof, waarna de overvallers dreigden hem in brand te steken.

Een van de slachtoffers verklaarde eerder dat de angst enorm was en een langdurige impact heeft gehad op hun leven. De overvallers toonden een opvallende mate van voorbereiding en raffinement. Ze wisten toegang te krijgen tot de woning door zich te presenteren als bezorgers van maaltijden, waarbij ze herkenbare bezorgjassen droegen. Deze vermomming bleek effectief genoeg om het vertrouwen van de bewoners te winnen en ongehinderd binnen te komen.

Eerder in het onderzoek werden al drie andere verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de overval. Een 33-jarige man uit Groningen ontving in hoger beroep een gevangenisstraf van negen jaar, mede vanwege zijn betrokkenheid bij een vergelijkbare gewelddadige beroving die eerder had plaatsgevonden in Vlaardingen. Twee andere verdachten, een 22-jarige man uit Rotterdam en een man uit Assen, werden veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden. De nu voorgeleide verdachte wist lange tijd onder de radar te blijven.

Volgens het OM zijn er echter diverse bewijsmiddelen die hem direct linken aan de overval. Zo werd op een jas en een wapen die tijdens de overval werden gebruikt, DNA van de verdachte aangetroffen. Bovendien tonen telefoongegevens aan dat hij op de avond van de overval van Amsterdam naar Assen reisde en zich op dat moment in de directe omgeving van de overvallen woning bevond.

Een bijzonder detail is dat de verdachte ten tijde van de overval werkzaam was bij een bedrijf dat maaltijden bezorgt, wat volgens justitie een mogelijke verklaring kan zijn voor de gebruikte vermomming. De verdachte zelf ontkent echter categorisch enige betrokkenheid bij de overval. Tijdens de zitting gaf hij aan pas een inhoudelijke reactie te willen geven nadat hij het volledige dossier heeft bestudeerd.

Zijn advocaat betwist de beweringen van het OM en stelt dat de signalementen die door de slachtoffers zijn gegeven niet overeenkomen met het uiterlijk van zijn cliënt. Daarnaast wordt aangevoerd dat het aangetroffen DNA op een andere manier op de gebruikte voorwerpen terecht kan zijn gekomen. De raadsman van de verdachte pleitte voor schorsing van het voorarrest, maar dit verzoek werd door de rechtbank afgewezen.

De verdachte zal dus voorlopig in hechtenis blijven in afwachting van een volgende zitting, die gepland staat voor juli. Ook deze zitting zal in eerste instantie een inleidende zitting zijn, waarbij de verdachte en zijn advocaat de gelegenheid krijgen om zich verder te verdedigen. Wanneer de zaak inhoudelijk zal worden behandeld, is op dit moment nog niet bekend.

De zaak heeft veel aandacht getrokken in de regio, niet alleen vanwege de gewelddadige aard van de overval, maar ook vanwege de lange zoektocht naar de verdachten. De lokale gemeenschap wacht met spanning op de verdere ontwikkelingen in deze zaak en hoopt op een rechtvaardige uitkomst. Het OM benadrukt dat de aanhouding van de verdachte een belangrijke stap is in het afronden van het onderzoek en het bieden van gerechtigheid aan de slachtoffers.

De politie heeft intensief samengewerkt met internationale autoriteiten om de verdachte te lokaliseren en aan te houden, wat aantoont dat grensoverschrijdende criminaliteit effectief kan worden bestreden door middel van internationale samenwerking. De zaak illustreert ook het belang van forensisch onderzoek, zoals DNA-analyse en telefoongegevens, bij het oplossen van complexe misdrijven





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Woningoverval Anreep Assen Aanhouding Rechtbank Internationale Opsporing

United States Latest News, United States Headlines

