Nieuwe Schijf van Vijf: Minder vlees, meer plantaardige eiwitten voor een gezonder Nederland

Het Voedingscentrum presenteert de vernieuwde Schijf van Vijf met belangrijke wijzigingen in voedingsadviezen. Minder rood vlees, meer plantaardige eiwitten en duurzaamheid staan centraal.

Nederlanders krijgen een nieuw voedingsadvies: minder vlees en meer plantaardige eiwitten . Het Voedingscentrum presenteert de vernieuwde Schijf van Vijf, die aanzienlijke veranderingen met zich meebrengt ten opzichte van de vorige editie. De nadruk ligt op een gezonder en duurzamer voedingspatroon, met specifieke aanbevelingen om de consumptie van dierlijke producten te verminderen en de inname van plantaardige alternatieven te verhogen.

Deze aanpassingen komen voort uit de nieuwste wetenschappelijke inzichten en houden rekening met zowel de gezondheid van de bevolking als de impact van voedselconsumptie op het milieu.\De belangrijkste wijziging in de nieuwe Schijf van Vijf betreft de aanbevelingen voor vleesconsumptie. Het advies is om de inname van rood vlees aanzienlijk te beperken, waarbij het Voedingscentrum verder gaat dan eerdere adviezen van de Gezondheidsraad. De maximale hoeveelheid mager rood vlees per week wordt teruggebracht naar 100 gram, wat overeenkomt met ongeveer één gehaktbal. De overige vleesconsumptie mag bestaan uit wit vlees, zoals kip. Daarnaast wordt aangeraden om de consumptie van vis te beperken tot 100 gram per week. Ook de hoeveelheid kaas die op brood wordt gesmeerd, wordt verminderd. De focus ligt op een verschuiving naar meer plantaardige eiwitten. Dit is een belangrijke verandering die niet alleen de gezondheid ten goede komt, maar ook de impact op het milieu vermindert.\Naast de reductie van dierlijke producten, benadrukt de nieuwe Schijf van Vijf het belang van het verhogen van de consumptie van plantaardige eiwitten, met name peulvruchten. Het advies is om de inname van linzen en bonen bijna te verdubbelen, wat een sterke indicatie is van de focus op duurzaamheid. Het Voedingscentrum erkent echter dat het implementeren van deze veranderingen in de dagelijkse eetgewoonten een uitdaging kan zijn. Daarom wordt benadrukt dat het niet alleen de verantwoordelijkheid van de consument is om veranderingen door te voeren. Ook de overheid, producenten en aanbieders van voedingsmiddelen spelen een cruciale rol. D66-minister Van Essen heeft al aangekondigd met plannen te komen om de Nederlandse consument te ondersteunen bij de overstap naar een meer plantaardig eetpatroon, inclusief afspraken met supermarkten om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van plantaardige alternatieven te bevorderen. De boodschap is helder: een gezonder en duurzamer voedingspatroon is essentieel voor de toekomst, en vereist een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »