Nieuwe parcoursrecords en Nederlands succes bij de Rotterdam Marathon

De 45e editie van de Rotterdam Marathon kende spannende wedstrijden met nieuwe parcoursrecords bij de vrouwen en overwinningen voor Ethiopische en Nederlandse atleten.

De 45e editie van de marathon in Rotterdam was een spektakelstuk, met opmerkelijke prestaties en onverwachte wendingen. Bij de vrouwen werd een nieuw parcoursrecord gevestigd, terwijl bij de mannen de strijd tot de laatste kilometers spannend bleef. De Ethiopische Mekides Shimeles, ondanks een kleine tegenslag met bidons, wist met een tijd van 2.18.55 het oude record van Tiki Gelana (2.18.58) uit 2012 te verbeteren.

Haar prestatie getuigde van veerkracht en doorzettingsvermogen, ondanks de kleine hindernis onderweg. De overwinning bij de mannen ging naar Guye Idemo Adola, die in een enerverende slotfase de ineenstortende Belg Bashir Abdi wist in te halen, met een tijd van 2.03.53. Hoewel Adola het parcoursrecord net niet wist te evenaren, zorgde zijn overwinning voor een memorabel moment in de race.\Naast de internationale toppers was er ook Nederlands succes te vieren. Filmon Tesfu veroverde de Nederlandse titel bij de mannen met een tijd van 2.06.39, wat hem zeer tevreden stemde. Hij verbeterde tevens zijn persoonlijk record. Mikky Keetels pakte de nationale titel bij de vrouwen met een indrukwekkende prestatie in een persoonlijk record van 2.30.41. Zij toonde zich eveneens een waardige kampioene, en gaf aan zich geweldig te hebben gevoeld tijdens de wedstrijd, mede door de aanmoedigingen van het publiek. Noah Schutte liet eveneens van zich horen door zijn persoonlijk record met meer dan vier minuten te verbeteren, wat getuigt van zijn progressie. De Rotterdam Marathon, met 18.000 deelnemers de grootste in Nederland, was dus niet alleen een platform voor internationale toppers, maar ook een podium voor Nederlandse atleten om zich te bewijzen.\De race kende dramatische momenten, zoals de ineenstorting van Bashir Abdi, de titelverdediger en een van de favorieten. Hoewel hij lange tijd op schema lag om het parcoursrecord te verbeteren, kreeg hij in de slotfase te maken met fysieke problemen. Hij werd ingehaald door concurrenten en moest zelfs een stukje wandelen. Abdi toonde echter sportiviteit door te reageren dat dit bij topsport hoort en dat hij zich reeds op de volgende wedstrijd richtte. De strijd om de Nederlandse titels werd voornamelijk beheerst door de favorieten, waarbij de afwezigheid van Khalid Choukoud en Abdi Nageeye de weg vrijmaakte voor Filmon Tesfu en Mikky Keetels. De prestaties van beide Nederlandse kampioenen zijn het resultaat van hard werken en toewijding. Keetels zette bovendien een duidelijke stap in haar carrière. De Rotterdam Marathon bewees opnieuw een evenement te zijn vol emoties, prestaties en veerkracht





