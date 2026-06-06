Nieuwe online module beschermt mensen met verstandelijke beperking tegen oplichting

Een nieuw onderdeel van Steffie.nl moet mensen met een verstandelijke beperking leren hoe criminelen hen online proberen te misleiden, bijvoorbeeld als geldezel, en wat ze kunnen doen om zich te beschermen. De lancering vond plaats in Scheveningen tijdens de campagne Echt Niet Vandaag Regio Den Haag, waarbij politie en andere partners samenwerken om digitale criminaliteit tegen te gaan. Hoofdinspecteur Aad Lensen van de politie waarschuwde dat iedereen erin kan trappen en uitlegde de ernst van witwassen en de risico's van in de klauwen van criminelen terecht te komen. Ook Jelly Knoll van echtnietvandaag.nl benadrukte de grote hoeveelheid dagelijkse slachtoffers en het specifieke risico voor kwetsbare groepen zoals mensen met een verstandelijke beperking. De module op Steffie.nl biedt een stapsgewijze uitleg in makkelijke taal met oefeningen om deze groep weerbaarder te maken.

Criminelen richten zich steeds vaker op kwetsbare groepen , zoals mensen met een verstandelijke beperking , om hen te misleiden en te gebruiken voor hun misdrijven. Om dit probleem aan te pakken, is er een nieuw initiatief gelanceerd: een module op de website Steffie.nl.

Deze website biedt informatie in makkelijke taal over hoe criminelen online opereren, bijvoorbeeld als geldezel, en wat mensen kunnen doen om zich te beschermen. De lancering vond plaats op woensdagmiddag in Scheveningen als onderdeel van de campagne Echt Niet Vandaag Regio Den Haag, een samenwerkingsverband dat regionale actiedagen tegen digitale criminaliteit organiseert.

Verschillende partijen, waaronder de politie, werken samen om bewustwording te creëren en mensen weerbaarder te maken. hoofdinspecteur Aad Lensen van de politie hield een toespraak waarin hij waarschuwde voor oplichting en uitlegde wat een geldezel is en hoe deze criminelen werken. Hij benadrukte dat iedereen erin kan trappen en dat het niet dom is om erin te vallen, omdat de methodes zo goed zijn opgezet.

Hij legde uit dat als je bijvoorbeeld je bankpasje uitlenet, je strafbaar bent voor witwassen en dat je dan ook je bankrekening kunt verliezen en geen werk meer kunt krijgen. Bovendien waarschuwde hij dat eenmaal betrokken, je in de klauwen van criminelen kunt belanden en zwaar bedreigd kunt worden. Hij adviseerde altijd alert te zijn op alarmsignalen zoals rare vriendschapsverzoeken of dreigende e-mails en om erover te praten met begeleiders, vrienden of op het werk.

Ook aanwezig was Jelly Knoll van echtnietvandaag.nl, die uitlegde dat er in Zuid-Holland 208 activiteiten werden georganiseerd, zoals gastlessen op scholen en voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen. Ze wees erop dat er dagelijks meer dan 6500 slachtoffers zijn van digitale criminaliteit, en hoewel niet bekend is hoeveel mensen met een verstandelijke beperking hierdoor getroffen worden, is de vermoeden groot dat kwetsbare groepen vaker slachtoffer zijn.

Nederland telt 1,1 miljoen mensen met een verstandelijke beperking, en hoewel de focus vaak ligt op ouderen, lopen ook zij grote risico's omdat ze sneller vertrouwen en de gevolgen van hun acties minder goed kunnen inschatten. Projectleider Maartje Böke van Steffie.nl legde uit dat de nieuwe module een stapsgewijze uitleg biedt in eigen tempo, met tekst en beeld, over wat je niet moet doen zoals je pasje uitlenen, wat de gevolgen zijn en met oefeningen in situaties.

Zij benadrukte dat criminelen altijd op zoek zijn naar mensen die ze kunnen gebruiken en dat deze doelgroep meer risico loopt omdat ze onschuldig kunnen denken en niet beseffen dat ze strafbare feiten plegen. Het doel is dus om deze groepen te beschermen, bewustwording teCreëren en te voorkomen dat ze zowel slachtoffer als doder worden in oplichtingspraktijken





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