Nieuwe natuur ontstaat rond kunstwerk RIFF in Biddinghuizen

In Biddinghuizen ontwikkelt zich een levendig natuurgebied rond het kunstwerk RIFF. Staatsbosbeheer heeft hier met succes nieuwe natuur aangelegd, met eenplas, grasland en jonge bomen. Het gebied trekt al vele vogels, waaronder oeverzwaluwen en een ijsvogel. Boswachter Joris Blankena is trots op de ontwikkeling en verwacht dat de natuur zich verder zal ontwikkelen.

Wie tegenwoordig bij kunstwerk RIFF in Biddinghuizen staat, kijkt uit over een flink veranderd landschap. Rond het kunstwerk is nieuwe natuur aangelegd, met een waterplas, kruidenrijk grasland en jonge bomen.

Volgens boswachter Joris Blankena van Staatsbosbeheer begint het gebied nu echt tot leven te komen. Het eerste wat je ziet als je natuur aanlegt, is eigenlijk al meteen leven. Je krijgt planten, insecten en vervolgens vogels. Vooral zodra er water komt, zijn vogels er razendsnel bij.

Dat is goed te zien in het nieuwe natuurgebied. Vooral de nieuwe plas blijkt populair. Aan de ene kant heb je het open Veluwemeer, maar hier zitten vogels wat beschutter achter de dijk. Dat vinden ze geweldig.

Het gebied is ontwikkeld met financiering van de provincie Flevoland binnen het project Nieuwe Natuur. Staatsbosbeheer beheert het gebied, dat direct aansluit op bestaand bos. Hier zat een unieke kans. Door de druk van het water onder de dijk ontstaat bijzondere grond.

Dat levert uiteindelijk interessante planten op, en dus ook bijzondere natuur. De werkzaamheden begonnen al enkele jaren geleden met het planten van nieuw bos. Daarna volgde het grondwerk, waarbij grote delen werden afgegraven om ruimte te maken voor water en natte natuur. Tijdens die werkzaamheden kreeg Staatsbosbeheer onverwacht hulp van de natuur zelf.

Grote zandhopen trokken namelijk oeverzwaluwen aan, die hun nestgangen in de wanden maakten. Toen die vogels daar gingen broeden, mochten we die zandbulten niet meer verstoren. Dat zorgde voor vertraging, maar eigenlijk is het vooral een compliment van de natuur. Om de vogels een blijvende plek te geven, werd uiteindelijk een speciale zwaluwenwand aangelegd.

Met succes: inmiddels zijn daar 52 nesten van oeverzwaluwen geteld. Ook een ijsvogel heeft zich er gevestigd. Hoewel het project nu grotendeels klaar is, noemt Blankena het gebied nog geen eindresultaat. Het moet zich allemaal nog ontwikkelen.

Ik wil straks die graslanden helemaal in bloei zien staan. Voorlopig is het vooral een kwestie van afwachten. Eigenlijk moeten we nu gewoon zoveel mogelijk met onze vingers van het gebied afblijven en kijken wat de natuur ermee doet





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Natuurontwikkeling Biddinghuizen Staatsbosbeheer Vogels Flevoland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nieuwe Duitse legervoortuigen en strijdbeelden in NederlandFilmpjes tonen hoe het Duitse leger in Zuid-Limburg Nederland binnendrof en op verzet stuitte. Ze worden vertoond in beeldenbank van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

Read more »

Arsenal zet nieuwe stap richting landstitel met late zege bij West Ham UnitedArsenal vergroot de voorsprong op concurrent Manchester City weer naar vijf punten, al heeft laatstgenoemde club nog een wedstrijd tegoed.

Read more »

Van verbouwd skydive-clubhuis tot nieuwe hangars: 'Vliegveld Hoogeveen floreert'Er gebeurt van alles op vliegveld Hoogeveen. Nieuwe hangars, een nieuwe overblijfplaats en ook de hangar van Skydive Hoogeveen is uitgebreid, tot grote blijdschap van de club.

Read more »

Feyenoord zoekt nieuwe keepers voor nieuwe seizoenenNederland

Read more »