Nieuwe krachten stuwkracht Oranje Vrouwen: Egurrola en Wilms bloeien op in vernieuwd elftal

Door blessureleed bij vaste krachten treden Damaris Egurrola en Lynn Wilms op de voorgrond bij de Oranje Vrouwen. Hun opkomst symboliseert een vernieuwing van het elftal, waar collectieve kracht en individuele groei hand in hand gaan in de WK-kwalificatiecampagne.

De schaduwplekken zijn op de voorgrond getreden. Jarenlang waren Damaris Egurrola en Lynn Wilms , de stille krachten op het middenveld en rechtsback, vaak de twaalfde en dertiende vrouw bij Oranje. Echter, in de recente WK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Frankrijk hebben zij zich ontpopt tot de essentiële bouwstenen van een hernieuwd Nederlands elftal. Bondscoach Arjan Veurink zal vanavond, met aftrap om 21.10 uur, naar alle waarschijnlijkheid wederom op hun kwaliteiten leunen in de tweede confrontatie met topland Frankrijk. Dit is niet enkel een strategische keuze, maar een noodzaak gezien de blessuregolf die zeven vaste krachten, waaronder Kerstin Casparij en Jackie Groenen, heeft getroffen. Veurink is hierdoor genoodzaakt het elftal aan te passen. Wat begon als een gedwongen verschuiving, heeft geleid tot verrassende nieuwe inzichten. Veurink benadrukte tijdens de persconferentie van vorige week: 'Zo zie je maar weer dat het team niet uit elf spelers bestaat.' De wedstrijd tegen Frankrijk wordt vanavond om 21.10 uur gespeeld en is live te volgen via NPO 3, een stream en liveblog op NOS.nl, de NOS-app en NPO Radio 1. Een audiodescriptie is beschikbaar op NPO 1 Extra.

De ontmoeting met Ierland markeerde een keerpunt. Veurink nam de moedige beslissing om Groenen, Esmee Brugts, Casparij en Daniëlle van de Donk op de bank te starten. Egurrola, de directe concurrent van Groenen, greep deze kans met beide handen aan. Tegen Ierland toonde zij een ongekend duelkracht en balveroverend vermogen, meer dan enige andere speelster op het veld. Veurink gaf haar, na de verrassende 2-1 overwinning op Frankrijk eerder deze week, niet voor niets een prominente rol. Hij prees haar fysieke spel en kopkracht, en benadrukte haar belangrijke bijdrage aan de balans tussen aanval en verdediging. Egurrola deelt haar enthousiasme over de kansen die zij krijgt, en citeert haar vader: 'Geduld is de sleutel tot succes.' Lynn Wilms, die strijdt om een basisplek met Casparij, onderschrijft dit: 'Je wilt de beste speelster worden en de beste versie van jezelf. Dat kan niet als niet soms iemand achter je broek aan zit.' In het vernieuwde Oranje, waar routiniers door blessures ontbreken, neemt Wilms zichtbaar een leiderschapsrol op zich. Zij ontfermde zich over debutante Renee van Asten, door haar gerust te stellen en te vragen of ze ergens hulp bij nodig had. Wilms erkent dat zij, samen met anderen, nu het voortouw neemt. 'Ik probeer de jonkies te helpen op mijn manier, zonder dat dat bewust gaat. Het is iets dat natuurlijk gaat: bij Wolfsburg en Aston Villa heb ik die rol ook gehad. Ik denk dat ik me ontwikkeld heb als persoon.'

Egurrola en Wilms zijn niet de enige spelers die uit de schaduw treden. Wieke Kaptein en Lineth Beerensteyn, die tegen Frankrijk de aanvoerdersband droeg, tonen eveneens hun ontwikkeling. Beerensteyn, na 122 interlands, uitte haar emoties na het dragen van de band: 'Ik ga niet liegen, ik heb zeker een traantje gelaten.' Waar aanvoerder Dominique Janssen, momenteel geblesseerd, een rustige verbindende factor is, leidt Beerensteyn met bravoure. Haar boodschap aan het team, vol bravoure en eerlijkheid, was: 'Speel met schijt, met lef. Fouten maken we allemaal. Het gaat om de wil, als we keihard werken is alles mogelijk.' Deze mentaliteit past bij Veurinks visie op een elftal dat gebouwd is op collectieve kracht, boven individuele kwaliteiten of hiërarchie. Bij zijn aanstelling sprak hij al over 'het bouwen aan een identiteit'. Een recente workshop, waarin speelsters met graffiti belangrijke woorden konden uiten, illustreerde dit streven. Veurink nuanceerde de betekenis van de workshop: 'Het was meer dan verf en kwasten.' De precieze woorden blijven geheim, passend bij een proces dat nog in volle ontwikkeling is.

De vraag die blijft hangen, is wat er gebeurt wanneer de ervaren speelsters, zoals Van de Donk, Groenen en Casparij, naar verwachting voor de zomer weer hersteld zijn. Zal Oranje dan terugkeren naar het vertrouwde patroon? Veurink blijft bewust vaag en benadrukt dat Oranje meer is dan een som van individuen. 'Ieder team heeft baat bij een identiteit, maar ook gewoon individuele gezichten. Voor mij ligt het fundament altijd bij het team: wie wij zijn, wat we willen uitstralen.' De verandering lijkt echter onomkeerbaar. Egurrola en Wilms hebben zich niet alleen in het team gespeeld, maar belichamen ook een generatie die geduld had en nu haar moment pakt, een symbool van groei en vernieuwing binnen Oranje.





Koeman over 'sleutelfiguur' in Oranje: 'Geweldige speler, kritiek is onterecht'Ronald Koeman heeft het op een persmoment van zijn golftoernooi in Barcelona opgenomen voor Frenkie de Jong. De bondscoach van het Nederlands elftal vindt de kritiek 'onterecht' en noemt de 28-jarige spelverdeler van FC Barcelona een 'sleutelfiguur'.

Read more »

Voormalig Feyenoorder en viervoudig Oranje-international zet punt achter carrièreTerence Kongolo heeft een punt achter zijn loopbaan gezet. Dat maakt de 32-jarige verdediger bekend via sociale media. Kongolo beschikte over een contract tot eind december bij het Georgische Iberia, maar dient die verbintenis dus niet uit.

Read more »

WK-tegenstander van Oranje voegt legende toe aan technische stafOranje-tegenstander Japan heeft Shunsuke Nakamura toegevoegd aan de staf voor het aankomende WK. De voormalig topvoetballer gaat de rol van assistent-trainer bekleden.

Read more »

Oranje blikt vooruit op opnieuw duel met Frankrijk: 'Meer van hetzelfde, maar dan beter'Een paar dagen na de verrassende zege op Frankrijk, treft het Nederlands vrouwenelftal het Franse sterrenensemble opnieuw in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjen Veurink ziet ruimte voor verbetering in balbezit en aanvalsspel, ondanks de goede momenten van de vorige wedstrijd. De jonge speelsters krijgen opnieuw hun kans door blessures bij enkele vaste krachten.

Read more »

Paar dagen na stunt treft Oranje Frankrijk weer: 'Goede spel nog langer volhouden'Een paar dagen na de verrassende 1-0 zege op Frankrijk in de WK-kwalificatie, speelt Oranje zaterdag weer tegen het Franse sterrenensemble.

Read more »

Zilver voor Nederlandse baanwielrenners, vrouwen grijpen brons in HongkongIn de finale moeten de Nederlandse mannen hun meerdere erkennen in Groot-Brittannië. Bij de vrouwen grijpen de teamsprintsters een bronzen medaille.

Read more »