Nieuwe kandidaten in 'De Bondgenoten': wie zijn ze en wat willen ze bereiken?

Deze week wordt 'De Bondgenoten' opnieuw opgevrolijkt met zeven nieuwe kandidaten die zich aandienen als deelnemers aan de realityshow. De kandidaten zijn: Beau, Fatima, Jordy B., Délano, Wesley, Milan en Jordy van de B. Zij willen allemaal de finale halen en het prijzengeld winnen. De kandidaten hebben verschillende doelen en motivaties, maar allen willen ze de groepsdynamiek opnieuw opschudden en de nodige spanningen creëren.

Deze week wordt ' De Bondgenoten ' opnieuw opgevrolijkt met zeven nieuwe kandidaten die zich aandienen als deelnemers aan de realityshow. Daarmee krijgt de groepsdynamiek een flinke opschudding, want de nieuwkomers zorgen direct voor frisse energie, nieuwe bondjes en ongetwijfeld ook de nodige spanningen.

Wie zijn Beau, Fatima, Jordy B., Délano, Wesley, Milan en Jordy van de B.? , met maar één doel: de finale halen en het prijzengeld winnen. De energieke Beau omschrijft zichzelf als een echte aanpakker. Ze houdt van sporten, klussen en verbouwde zelfs haar eigen huis.

Dankzij haar sociale karakter maakt ze makkelijk contact, maar ze is ook fanatiek genoeg om haar eigen kansen te grijpen als het spel daarom vraagt. Met het prijzengeld wil ze haar onderneming rondom arretjescake verder uitbouwen. De communicatiestudente maakt in haar vrije tijd TikTok-content en omschrijft zichzelf als creatief, empathisch en behulpzaam. Hoewel ze zichzelf fysiek niet direct de sterkste kandidaat vindt, denkt ze juist tijdens opdrachten met taal, muziek en kennis te kunnen verrassen.

Op liefdesgebied is Fatima al vier jaar single, maar voor de juiste man staat ze nog altijd open. Mocht ze het prijzengeld winnen, dan wil ze niet alleen zichzelf verwennen, maar ook iets betekenen voor kinderen in Nepal. De student Voeding en Diëtetiek werkt in de keuken van een bejaardentehuis, sport fanatiek en maakt TikTok-content over gezonde voeding. Daarnaast is hij graag te vinden op festivals en houdt hij van een goed gesprek.

Jordy is vrijgezel en laat de liefde liever op zijn beloop. In de loods wil hij zichzelf uitdagen en laten zien wat hij waard is. Zijn strategie? Eerst vertrouwen winnen, daarna pas tactisch spelen.

Met het prijzengeld wil hij op reis én zijn moeder verrassen met een mooie auto. De voormalig leerkracht, die tegenwoordig in de zorg werkt, is sociaal, uitgesproken en niet bang om zijn mening te geven. In zijn vrije tijd draait alles om zijn grote passies: Disney, pretparken en reizen. Hoewel Délano zichzelf sociaal sterk en fanatiek noemt, wil hij de groep eerst goed observeren voordat hij zijn kaarten op tafel legt.

Met het prijzengeld wil hij zijn Disney-dromen waarmaken én werken aan een stabiele toekomst met een eigen plek. De freelance marketeer en DJ houdt van competitie, maakt makkelijk contact en brengt graag sfeer in een groep. Daarnaast besteedt hij veel tijd aan sport, mindfulness en persoonlijke ontwikkeling. Na een lange relatie is Wesley momenteel vrijgezel.

In de loods wil hij zichzelf op alle vlakken uitdagen. Hij noemt zichzelf strategisch, denkt mensen goed te kunnen lezen en weet wanneer hij moet schakelen. Met het prijzengeld wil hij investeren in zijn toekomst, reizen en persoonlijke groei. Milan is een sociale en extraverte levensgenieter die zich dankzij zijn horeca-achtergrond moeiteloos tussen mensen beweegt.

Gastvrijheid zit in zijn bloed en uiteindelijk droomt hij ervan om zijn eigen zaak in het hogere segment te openen. Vrienden omschrijven hem als humoristisch, spontaan en eerlijk, al kan hij ook behoorlijk eigenwijs zijn als hij ergens voor gaat. De tweede Jordy, die deze cyclus zijn intrek neemt, is een energieke familieman uit Nijmegen die bekendstaat om zijn directe aanpak en sterke rechtvaardigheidsgevoel.

Als fanatiek Feyenoord-supporter is hij regelmatig in De Kuip te vinden, terwijl hij daarnaast graag zingt en altijd openstaat voor nieuwe avonturen. Zijn kinderen staan daarbij op de eerste plaats en vormen zijn grootste motivatie. Met het prijzengeld wil hij zijn kinderen helpen en investeren in een eigen huis. De oud-Bondgenoten die terugkeren hebben hun les geleerd en zijn niet van plan toegeeflijk te zijn. Meer over hun missie zie je in de video hieronder





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De Bondgenoten Nieuwe Kandidaten Realityshow Groepsdynamiek Prijzengeld Finale

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