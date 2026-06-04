Nieuwe insecten ontdekt op Angolese Lisima-plateau: acht libelles, drie sprinkhaansoorten en honderden onbekende motten

De Wilderness Project‑expeditie op het afgelegen Lisima-plateau in Angola onthult acht ongekende libelles, drie nieuwe sprinkhaansoorten en zo'n zestig onbekende motten‑ en vlindersoorten, terwijl onderzoekers waarschuwen voor bedreigingen als ontbossing en illegale diamantmijnbouw.

In februari heeft de onderzoeksgroep van The Wilderness Project een uitgebreide fieldstudie uitgevoerd op het afgelegen Lisima-plateau, een hooggelegen gebied in het oosten van Angola.

Het plateau is door de aanhoudende burgeroorlog, de aanwezigheid van landmijnen en de moeilijke bereikbaarheid lange tijd grotendeels onontdekt gebleven voor de wetenschappelijke gemeenschap. Tijdens de expeditie, die meerdere weken in beslag nam, verzamelde het team duizenden insectenmonsters en ontdekte een reeks nog nooit eerder beschreven soorten. Zo werden acht nieuwe libellesoorten, drie ongekende sprinkhaansoorten en ongeveer zestig motten‑ en vlindersoorten gedocumenteerd die tot nu toe nog volledig onbekend waren voor de entomologie.

De onderzoekers schatten dat er nog veel meer nieuwe taxa te vinden zijn, aangezien een groot deel van de verzamelde insecten nog in de laboratoriumfase bevindt en nader geanalyseerd moet worden. Een aantal van de opvallendste vondsten omvatten een gepantserde roofkrekel met een robuuste exoskeletstructuur, een koperkleurige rups waarvan zowel de larve als de volwassen vlindervorm nog niet eerder waren beschreven, en een krabspin die onder ultraviolet licht een levendig fluorescerend patroon vertoont.

Daarnaast werd een wielwebspin ontdekt die, door zijn rode tint, sterk lijkt op een lieveheersbeestje; deze vorm van mimetisme doet andere roofdieren geloven dat de spin giftig is, waardoor hij minder vaak wordt opgegeten. Expeditieleider Rob Taylor, die aan de pers van Reuters sprak, prees de nieuwe krekels: "De gepantserde krekels zijn echt fascinerend. Ze zien er stoer uit en hun verdedigingsmechanisme maakt dat ze een irriterende vloeistof kunnen spuiten op elke aanvaller.

" Taylor waarschuwde echter dat er geen reden is om te optimistisch te zijn over de toekomst van deze soorten. Wereldwijd verdwijnen biodiversiteit en natuurlijke populaties in een alarmerend tempo door menselijke activiteiten. De onderzoekers benadrukten vooral de dreiging die voortkomt uit ontbossing, illegale houtkap en kleinschalige diamantmijnbouw op het Lisima-plateau. Deze activiteiten vernielen niet alleen het leefgebied van de nieuw ontdekte insecten, maar ondermijnen ook de ecologische stabiliteit van het hele ecosysteem.

Taylor concludeerde dat er dringend beschermingsmaatregelen nodig zijn om zowel de unieke biodiversiteit van het plateau als de lokale gemeenschappen te beschermen tegen verdere aantasting. Het team plant een vervolgexpeditie later dit jaar om de resterende monsters te analyseren en om, in samenwerking met Angolese autoriteiten, mogelijke beschermingszones op te zetten. Het onderzoek onderstreept het belang van onontdekte regio's voor de mondiale kennis van biodiversiteit en zet een duidelijke boodschap uit dat behoud van natuur een gezamenlijke, internationale verantwoordelijkheid is





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lisima-Plateau Nieuwsoorten Insectenonderzoek Biodiversiteit Conservatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dit is de nieuwe (en bekende) vriendin van Oranje-international Micky van de VenThe Sun schrijft in aanloop naar het WK over het liefdesleven van Oranje-international Micky van de Ven. Dat is niet zomaar: de 25-jarige verdediger van Tottenham Hotspur zou een relatie hebben met een populair Brits model.

Read more »

Míchel wordt nieuwe trainer AjaxAjax heeft een akkoord bereikt met Míchel, die transfervrij overkomt van Girona. De Spanjaard tekent dinsdag een contract tot medio 2028 in Amsterdam.

Read more »

Hoog-risicohondenschool moet weg en vindt geen nieuwe plek: 'Bitter, eigenaren kunnen nergens heen'Eigenaresse Wenda Las van Bennekom van een trainingsschool voor zogenaamde hoog-risicohonden in Lelystad is ten einde raad. Ze moet weg van haar huidige plek, want die krijgt een nieuwe bestemming.

Read more »

Twee nieuwe wethouders, één nieuwe partij in college Meppel: Sterk Meppel, VVD en CDADe coalitie in de gemeente Meppel is rond. Sterk Meppel, VVD en CDA zijn er met zijn drieën uitgekomen en gaan de komende vier jaar Meppel besturen. Op 12 juni presenteren zij hun plannen.

Read more »