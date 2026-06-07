Nieuwe huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen in Emmeloord na sloop van huidige appartementen

In Emmeloord worden Oekraïense vluchtelingen die nu in de Schouwstraat en het Dokter Jansencentrum wonen, verplaatst naar alternatieve woningen aan dezelfde straat, de Bossulaan en een voormalig zorgcentrum, met plannen tot mei volgend jaar.

In Emmeloord staan verschillende Oekraïense vluchtelingen op het punt hun huidige woonlocatie te verlaten, omdat de gebouwen waarin zij nu verblijven binnen afzienbare tijd gesloopt gaan worden.

De gemeente en woningcorporatie Mercatus hebben gezamenlijk een nieuw opvangplan opgesteld. De gezinnen die nu in de appartementen aan de Schouwstraat en in het Dokter Jansencentrum ondergebracht zijn, krijgen een alternatieve huisvesting in dezelfde buurt, maar op andere straten. Zo krijgen een deel van de bewoners een nieuw onderkomen direct aan de Schouwstraat, een ander deel verhuist naar de aangrenzende Bossulaan, en weer een ander deel wordt ondergebracht in het voormalige zorgcentrum dat recent is omgebouwd tot wooncomplex.

De herhuisplaatsing is bedoeld om continuïteit en nabijheid te waarborgen, zodat de vluchtelingen hun dagelijkse routines en sociale netwerken zoveel mogelijk kunnen behouden. Mercatus heeft zeventien woningen vrijgemaakt voor de opvang van Oekraïense gezinnen, terwijl de gemeente aangeeft dat in totaal negentien gezinnen in de betreffende straten kunnen worden gehuisvest. De beschikbare units omvatten zowel appartementen als rijtjeshuizen met tuin, waardoor er een diversiteit aan woonvormen ontstaat die passen bij verschillende gezinsgroottes en -behoeften.

Deze woningen blijven tot en met mei volgend jaar beschikbaar; daarna worden ze weer geleegd, zodat de kantoren hun oorspronkelijke bestemming kunnen hervatten. Voor de bewoners van de Schouwstraat betekent dit dat ze, zodra de sloopwerkzaamheden starten, kunnen verhuizen naar een nieuw gebouw in de naastgelegen Bossulaan, waar Mercatus dertien huizen zal realiseren die geschikt zijn voor een vergelijkbaar aantal gezinnen.

De verblijfsduur wordt vastgesteld op maximaal drie jaar, afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne en de veiligheidssituatie binnen het land. Naast de woningen aan de Schouwstraat en Bossulaan heeft de Noordoostpolder ook plannen voor verdere verplaatsingen vanuit het Dokter Jansencentrum. Een aantal gezinnen zal verhuizen naar het wooncomplex Wittesteijn, dat al bestemd was voor Oekraïense opvang, maar de komende maanden grondig wordt gerenoveerd om de leefkwaliteit te verhogen.

De verhuizingen naar Wittesteijn zijn ingepland voor het laatste kwartaal van dit jaar, zodat de bewoners tijdig kunnen profiteren van de verbeterde voorzieningen. In het voorjaar organiseerde de gemeente samen met Mercatus een inloopbijeenkomst voor de huidige en toekomstige bewoners van Bossulaan en Schouwstraat. Tijdens deze bijeenkomst werden vragen over onder andere parkeergelegenheid, nutsvoorzieningen en de planning van de verbouwingen beantwoord.

De input van de bewoners werd meegenomen in het definitieve herhuisvestingsplan, zodat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met hun praktische wensen en zorgen





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Oekraïense Vluchtelingen Emmeloord Mercatus Huisvesting Gemeente Noordoostpolder

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