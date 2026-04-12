Nieuwe 'Herhaalvergoeding' voor Aardbevingsschade in Groningen en Drenthe

Gedupeerden van aardbevingen in Noord-Drenthe en Groningen kunnen een snelle financiële steun verwachten via de nieuwe 'herhaalvergoeding' van het IMG. Deze vergoeding is bedoeld om het schadeafhandelingsproces te versoepelen en gedupeerden sneller te helpen.

Aardbevingsgedupeerden in Noord- Drenthe en Groningen krijgen een nieuwe mogelijkheid om financiële steun te ontvangen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen ( IMG ) introduceert een vaste 'herhaalvergoeding' voor mensen die al eerder schade hebben geleden en na een nieuwe beving opnieuw schade aan hun woning of bijgebouwen hebben. Deze regeling is onderdeel van het ' Nij Begun ' programma, dat gericht is op het versoepelen en verbeteren van de schadeafhandeling voor de getroffen bewoners.

Het doel is om het proces 'milder, menselijker en makkelijker' te maken voor gedupeerden die al eerder door aardbevingen zijn getroffen en nu opnieuw te maken hebben met schade. Deze benadering erkent de aanhoudende impact van de aardbevingen en biedt een snellere en minder belastende manier om financiële compensatie te ontvangen.\De herhaalvergoeding is specifiek gericht op woningeigenaren en biedt een vast bedrag ter compensatie voor de geleden schade. Voor woningen wordt een vaste vergoeding van 5.000 euro per huis toegekend. Daarnaast is er een vergoeding van 2.500 euro beschikbaar voor schade aan schuren en garageboxen. Deze regeling is van toepassing op slachtoffers die in de kerngebieden van het Groningenveld en de Gasopslag Norg wonen. Dit zijn de gebieden waar het IMG verantwoordelijk is voor de schadeafhandeling. Door te kiezen voor de vaste vergoeding, wordt de schadeafhandeling definitief afgerond voor die specifieke schadegevallen. Dit betekent dat gedupeerden pas weer een nieuwe claim kunnen indienen bij een volgende aardbeving. De introductie van deze vaste vergoeding biedt een aanzienlijke vereenvoudiging van het proces, waardoor gedupeerden sneller en efficiënter financiële steun kunnen ontvangen. Het IMG hoopt hiermee de last van de schadeafhandeling te verminderen en de getroffen bewoners zo snel mogelijk te helpen.\Om te bepalen welke huiseigenaren in aanmerking komen voor de herhaalvergoeding, maakt het IMG gebruik van een 'trillingstool'. Deze tool meet de trillingsterkte van elke nieuwe aardbeving op de locatie van de woning. Zo kan worden vastgesteld of de trilling sterk genoeg was om schade te veroorzaken. Naast de optie voor de versnelde schadeafhandeling via de vaste vergoeding, blijft het mogelijk om een maatwerkaanvraag in te dienen. Dit is vooral relevant voor gedupeerden die behoefte hebben aan een meer individuele benadering van de schadeafhandeling. Een maatwerkaanvraag omvat een uitgebreider proces, waarbij een expert de schade aan de woning komt inspecteren of een aannemer wordt ingeschakeld om de schade te herstellen. Het IMG blijft dus diverse opties aanbieden om de schade af te handelen, rekening houdend met de verschillende behoeften en omstandigheden van de gedupeerden. Voor wie een nieuwstip, nieuwe informatie of een fout heeft gespot, staat de redactie klaar om via WhatsApp of e-mail contact op te nemen met beelden en video’s





