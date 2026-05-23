Nieuwe herdenkingsmonumenten voor Afro-Amerikaanse soldaten van de Tweede Wereldoorlog in Limburg

Stichting Black Liberators heeft plannen om in Limburg nieuwe herdenkingsmonumenten te onthullen voor de Afro-Amerikaanse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Het is voorussie van 2025

In Limburg moeten er nieuwe herdenkingsmonumenten komen voor de Afro-Amerikaanse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog bijgedragen hebben tot de bevrijding van Limburg en Nederland.

Hiervoor waren de steden Maastricht, Heerlen, Venlo, Geleen en Valkenburg in aanmerking genomen. Van die vijf steden zijn alleen Maastricht en Venlo in de huidige plannen opgenomen. In Maastricht worden plannen gemaakt voor een beeld en een muurschildering, en in Venlo worden alleen muurschilderingen gerealiseerd. In Maastricht zal een driedimensionaal beeld geplaatst worden, waarbij de locatie voor het beeld nog in overleg is met de gemeente en de historische verenigingen.

De andere steden zullen murals maken van de geschiedenis en de relatie van de Afro-Amerikaanse troepen tijdens de oorlog. Deze murals zullen volgens het principe van community-art, waarbij lokale scholen, buurtbewoners en organisaties betrokken worden bij het ontwerp en de uitvoering. Het doel hiervan is om lokaal gedragen kunstwerken te maken. De stichting wil hopes dat de kunstwerken in Maastricht in 2026 zijn gerealiseerd en de overige in 2027.

Om geld bij elkaar te krijgen, is momenteel al gestart met fondsenwerving en crowdfunding. De stichting hoopt kudos van grotere waardering voor de herdenking van de Afro-Amerikaanse soldaten in Nederland en Verenigde Staten te krijgen. Dit komt omdat de lijst van 15.000 Afro-Amerikaanse soldaten, die bijgedragen hebben tot de bevrijding, nog steeds niet voldoende erkenning heeft gekregen





