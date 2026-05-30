Nieuwe gedragscode voor bezoekers Waddenzee aangekondigd

Op de Waddenzeeconferentie in Esbjerg is een zevenpunten gedragscode voor bezoekers van het Nederlandse Waddengebied gepresenteerd. De code is gebaseerd op de erecode van wadvaarders en is volledig vrijwillig. Het doel is om de natuur te beschermen en tegelijkertijd recreatie te faciliteren. De campagne gaat volgend jaar van start, maar de regels moeten deze zomer al gelden.

De Waddenzee , een van de meest unieke natuurgebieden ter wereld en sinds 2009 erkend als UNESCO Werelderfgoed, krijgt een nieuwe gedragscode voor bezoekers. Dit werd aangekondigd tijdens de Waddenzee conferentie in het Deense Esbjerg, waar vertegenwoordigers uit Nederland, Duitsland en Denemarken bijeenkwamen.

De code, geïnspireerd op de erecode van wadvaarders, bestaat uit zeven eenvoudige regels die op vrijwillige basis worden nageleefd. Het doel is om de natuur te beschermen terwijl recreatie mogelijk blijft. Sjon de Haan, coördinator voor het Nederlandse deel van het Werelderfgoed Waddenzee bij UNESCO, benadrukt dat de gedragscode wordt opgesteld namens verschillende gastheren in het gebied, waaronder gemeenten en natuurorganisaties.

De regels zijn praktisch: informeer je over lokale regels, houd honden aangelijnd in toegestane gebieden, blijf op de paden en laat geen afval achter. De Haan legt uit: 'Als je niet goed weet wat je moet doen, ga je het ook niet doen.

' De bedoeling is dat de code deze zomer al operationeel is, maar de grote campagne start pas volgend jaar. De noodzaak voor een dergelijke code wordt duidelijk wanneer men bedenkt hoe kwetsbaar het Waddengebied is. Jaarlijks trekken miljoenen toeristen naar de Waddeneilanden en de kust om te genieten van de natuur, maar diezelfde populariteit brengt risico's met zich mee.

Volgens De Haan kunnen slechts enkele overtredingen de inspanningen van velen tenietdoen: 'Er hoeven maar twee mensen te zijn die hun hond in een afgesloten gebied loslaten, en dan hebben die andere 95 procent van de bezoekers het voor niets gedaan.

' Het is een delicate balans tussen recreatie en natuurbehoud. De code moet bezoekers bewust maken van hun impact en hen aanmoedigen verantwoordelijk te handelen. Dit sluit aan bij bredere initiatieven zoals 'regeneratief toerisme', gepromoot door Visit Wadden, het toeristische portaal van de regio. Hierbij is het idee dat toeristen de natuur beter achterlaten dan ze aantroffen, bijvoorbeeld door afval op te ruimen.

Fay de Koning van Visit Wadden heeft vertrouwen in deze aanpak: 'Ik denk dat het belangrijk is dat we het op een laagdrempelige manier doen. Dat het blijft voelen als spelen, als recreëren, en niet iets wat wordt opgelegd.

' De conferentie in Esbjerg was bedoeld om de ambities van de drie Waddenlanden voor de toekomst van het gebied te presenteren, maar dit verliep niet zoals gepland. Door politieke problemen kon de Deense minister niet aanwezig zijn, waardoor ook de andere ministers afzegden. Er werd wel een gezamenlijke verklaring opgesteld, maar deze had volgens critici de diepgang van een wadplaat bij laag water. Desondanks is de verwachting dat er later, buiten de conferentie om, sterkere ambities worden geformuleerd.

De discussie over recreatie versus natuurbehoud is de afgelopen weken opgelaaid, maar er wordt ook hard gewerkt aan oplossingen die beide belangen dienen. Naast de gedragscode worden er initiatieven ontwikkeld zoals duurzame aanlegsteigers, educatieve programma's en beperkingen van drukte op bepaalde plekken. De uitdaging is groot, maar met de betrokkenheid van alle partijen - van overheden tot lokale ondernemers en toeristen - wordt gestreefd naar een toekomst waarin de Waddenzee haar unieke karakter behoudt.

Zoals De Haan het samenvat: 'We willen dat mensen kunnen blijven genieten, maar wel op een manier die de natuur niet schaadt. Dat is waar het om draait. ' De gedragscode is daarin een eerste, maar belangrijke stap





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Waddenzee Gedragscode UNESCO Werelderfgoed Recreatie Natuurbehoud

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bestuurders vechten tolboetes na gebruik van nieuwe snelweg aan: 'Geen sprake van onwil'Ze reden niet te hard of met een telefoon in hun hand, maar stonden vandaag toch voor de rechter in Rotterdam.

Read more »

Rico Verhoeven wil excuses én nieuwe kans tegen UsykRico Verhoeven heeft een rematch geëist met de wereldkampioen zwaargewicht Oleksandr Usyk. In een gesprek met Britse omroep BBC zei Verhoeven ook dat hij excuses wil van de officials na de controversiële stopzetting van de bokswedstrijd in Egypte afgelopen zaterdag.

Read more »

Nieuwe start voor Stedelijk Museum Meppel: 'Iedereen kan nu mee'Ruimtegebrek en de bereikbaarheid speelden het museum parten in het oude pand.

Read more »

Ruim 900 nieuwe woningen in Groningse gemeenten dankzij miljoenensubsidie van het RijkIn zeven Groningse gemeenten kunnen ruim negenhonderd woningen worden gebouwd dankzij 7,6 miljoen euro subsidie van het Rijk. Het geld komt uit de Woningbouwimpuls, een regeling van minister Boekholt-O'Sullivan waarmee het Rijk bijspringt bij woningbouwprojecten die financieel niet rondkomen. De subsidie is bedoeld voor twintig projecten in de gemeenten Westerkwartier, Pekela, Stadskanaal, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Eemsdelta. De regeling is bedoeld voor projecten van meer dan tweehonderd woningen. Veel Groningse bouwplannen zijn kleiner dan dat. Zeven gemeenten dienden daarom samen één aanvraag in, met steun van de gemeente en de provincie Groningen. 'We zijn hier heel blij mee', zegt wethouder Erianne van der Burg van Midden-Groningen. 'Projecten die anders niet in aanmerking komen, kunnen door deze toekenning nu met subsidie snel worden gerealiseerd.' Wethouder Ellen van Klaveren van Pekela weet hoe lastig bouwen in kleinere gemeenten is. 'De grondprijs hier is veel goedkoper dan in Groningen of Amsterdam. Maar de bouwkosten zijn even hoog. Daardoor vallen onze grondexploitaties vaker negatief uit.' In Pekela gaat het om veertien woningen aan de Schoolstraat: vier vrijstaande woningen, vier twee-onder-een-kapwoningen en zes sociale huurwoningen. 'Het gaat bij ons niet om grote aantallen', zegt Van Klaveren. 'En daarom is dit juist zo belangrijk voor ons.' De aanvraag kwam onder tijdsdruk tot stand. Eind vorig jaar werd duidelijk dat de regeling op 19 maart zou sluiten. In januari besloten de wethouders gezamenlijk op te trekken. Gedeputeerde Pascal Roemers: 'Het was nog best spannend of het allemaal in zo'n korte tijd zou lukken. Als één project niet voldoet, is dat een risico voor het collectief.' Provincie en gemeenten roepen het Rijk wel op de regels aan te passen.

Read more »