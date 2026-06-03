Nieuwe FIFA-spelregels: strenger optreden tegen tijdrekken en meer bevoegdheden voor VAR

De FIFA voert per direct nieuwe spelregels in om tijdrekken tegen te gaan en spelbederf te beperken. De regels zijn onder meer van toepassing op het komende WK en worden al getest in oefenduels zoals die van Oranje.

De FIFA heeft per direct een reeks nieuwe spelregels ingevoerd die het spel eerlijker, vlotter en minder vatbaar voor tijdrekken moeten maken. De regels zijn van kracht tijdens het komende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, en worden al toegepast in oefenwedstrijden, zoals die van het Nederlands elftal tegen Algerije.

Bondscoach Ronald Koeman en zijn staf kregen afgelopen zondag uitleg van de wereldvoetbalbond over de vernieuwingen. De wijzigingen zijn ingrijpend en raken onder meer wisselprocedures, doeltrappen, blessurebehandelingen en de rol van de videoscheidsrechter. Een van de meest opvallende regels betreft het tijdrekken bij wissels. Zodra het bord met het nummer van een wisselspeler omhoog gaat, heeft die speler tien seconden om het veld te verlaten via de kortste weg.

Als hij er langer over doet, mag de invaller pas het veld betreden bij het eerstvolgende dode spelmoment, nadat er een minuut op de speelklok is verlopen. Dit kan een groot nadeel opleveren, zoals bleek in de oefeninterland tussen IJsland en Japan, waar FC Twente-speler Kristian Hlynsson te lang treuzelde met wisselen. Japan scoorde precies in de minuut dat zij met een man meer speelden.

Ook bij doeltrappen wordt tijdrekken aangepakt: de scheidsrechter steekt zijn arm in de lucht en telt vijf seconden af. Als de doeltrap niet binnen die tijd wordt genomen, krijgt de tegenstander een hoekschop. Dit is een aanzienlijke verandering, aangezien dode spelmomenten steeds vaker beslissend zijn. Voor inworpen geldt een vergelijkbare regel; bij tijdrekken kan de scheidsrechter de inworp aan de tegenpartij geven.

Daarnaast is er een nieuwe regel voor blessurebehandeling. Spelers die op het veld behandeld moeten worden, zijn verplicht om een minuut langs de kant te wachten voordat ze terug mogen keren, en dat mag alleen als de scheidsrechter het toestaat, ook als het spel nog bezig is. Keepers en situaties waarin de overtreding geel of rood oplevert, zijn uitgezonderd. Dit moet voorkomen dat spelers blessures veinzen om het spel te vertragen.

Bovendien mogen spelers tijdens een blessurebehandeling op het veld niet naar de zijlijn voor tactisch overleg, om te voorkomen dat een speler een blessure voorwendt om instructies te krijgen. De videoscheidsrechter krijgt meer bevoegdheden: hij mag de scheidsrechter erop wijzen dat een hoekschop onterecht wel of niet is gegeven, wat cruciaal kan zijn voor teams die sterk zijn in corners. Ook bij een onterecht gegeven tweede gele kaart kan de VAR ingrijpen.

Grensrechters worden geholpen door een semi-automatisch systeem dat een audiotoon in hun oortje geeft als een speler meer dan tien centimeter buitenspel staat. Hoewel de grensrechter bij een systeemfout niet hoeft te vlaggen, moet deze technologie frustraties over late vlaggen verminderen. Tot slot kunnen spelers die hun mond bedekken tijdens een opstootje rood krijgen, een regel die de FIFA invoerde naar aanleiding van incidenten. Al deze maatregelen moeten bijdragen aan een vlotter spel met minder onderbrekingen en meer zuivere speeltijd





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FIFA Spelregels WK Tijdrekken VAR

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