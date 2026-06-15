Nieuwe EU-regels voor luchtvaartpassagiers: gratis handbagage en hogere compensatie

De Europese Unie heeft na tien jaar onderhandelen nieuwe regels voor luchtvaartpassagiers vastgesteld. Handbagage wordt gratis en bij vertraging van drie uur of meer krijgen reizigers een compensatie van 250 tot 600 euro.

Na tien jaar intensieve onderhandelingen heeft de Europese Unie eindelijk een akkoord bereikt over de herziening van de rechten van luchtvaartpassagiers. De nieuwe regels, die naar verwachting volgend jaar van kracht worden, betekenen een flinke opsteker voor reizigers.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat handbagage voortaan gratis moet zijn. Luchtvaartmaatschappijen mogen geen extra kosten meer rekenen voor een kleine rolkoffer of een persoonlijk item. Passagiers krijgen straks recht op een gratis stuk handbagage van maximaal 40 bij 30 bij 15 centimeter, plus een rolkoffer met een gewicht tot zeven kilo. Dit is een directe aanval op de verdienmodellen van budgetluchtvaartmaatschappijen, die tot nu toe vaak tientallen euro's vroegen voor het meenemen van handbagage.

Maatschappijen mogen wel kortingen aanbieden aan reizigers die ervoor kiezen zonder koffer te vliegen, maar de basis moet gratis zijn. De nieuwe regels bevatten ook duidelijke afspraken over compensatie bij vertraging. Bij een vertraging van drie uur of meer hebben reizigers recht op een financiële vergoeding van 250 tot 600 euro, afhankelijk van de afstand van de vlucht.

Voor vluchten korter dan 3500 kilometer geldt een compensatie van 300 euro, en voor langere afstanden 600 euro als de vertraging meer dan vier uur bedraagt of als de vlucht wordt geannuleerd. Dit is een verduidelijking van de bestaande regels, die vaak voor discussie zorgden. De Europese Commissie had oorspronkelijk voorgesteld de grens voor compensatie op te rekken naar vijf uur, maar uiteindelijk is het compromis op drie uur gebleven.

Lidstaten waren bang dat de compensatie te duur zou worden voor luchtvaartmaatschappijen, maar de nieuwe tekst sluit beter aan bij de verwachtingen van passagiers. Het akkoord is het resultaat van jarenlang overleg tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten. De delegatie die namens het parlement onderhandelde, heeft het compromis bereikt en het akkoord wordt vanavond officieel bekrachtigd. Daarna moet het nog door het voltallige Europees Parlement worden goedgekeurd, maar de verwachting is dat dit een formaliteit is.

De nieuwe regels moeten duidelijkheid scheppen voor zowel passagiers als luchtvaartmaatschappijen. Vooral reizigers die vaak met budgetmaatschappijen vliegen, zullen de veranderingen merken. Waar ze voorheen soms meer voor handbagage betaalden dan voor de vlucht zelf, wordt dat nu verleden tijd. Ook de compensatieregels worden eenvoudiger en transparanter.

De EU hoopt met deze maatregelen het vertrouwen in het vliegverkeer te herstellen en de rechten van passagiers beter te beschermen. Tegelijkertijd moeten luchtvaartmaatschappijen zich aanpassen aan de nieuwe eisen, wat mogelijk leidt tot hogere ticketprijzen voor bepaalde diensten. De impact op de sector zal de komende jaren duidelijk worden





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EU Luchtvaart Passagiersrechten Handbagage Compensatie

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