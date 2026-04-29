Nieuwe Dommelbrug tijdelijk gesloten door trillingen

De recent geopende fiets- en voetgangersbrug over de Dommel in Den Bosch is tijdelijk afgesloten vanwege gemeten trillingen. De gemeente werkt aan een oplossing en verwacht de brug binnen drie weken te heropenen.

De gloednieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Dommel in Den Bosch is sinds afgelopen vrijdag onverwachts tijdelijk buiten gebruik gesteld. Uit metingen is gebleken dat er sprake is van overmatige trillingen, wat de gemeente noodzaakte tot deze maatregel.

De brug, die slechts enkele weken geleden werd geopend na een spectaculaire plaatsing midden in de nacht, is nu weer afgesloten voor publiek. De plaatsing van de brug, die 39 meter lang is, was een opvallende gebeurtenis in maart. De brug, gelegen tussen de Koningsweg en de Westwal, was bedoeld om een veilige en comfortabele oversteek te bieden voor fietsers en voetgangers.

Echter, de demper die is geïntegreerd in de brugconstructie, bedoeld om trillingen te minimaliseren, functioneert niet naar behoren volgens een gemeentelijke woordvoerder. De gemeente benadrukt dat er op geen enkel moment gevaar is geweest voor de veiligheid van de gebruikers, maar dat de sluiting een voorzorgsmaatregel is om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. De gemeente geeft aan teleurgesteld te zijn over de situatie, aangezien de brug zo kort na de opening alweer buiten gebruik is.

Er wordt met hoge prioriteit gewerkt aan een oplossing, waarbij de aannemer op maandag 4 mei zal starten met het herstellen van de gebreken. De verwachting is dat de brug ongeveer drie weken gesloten zal blijven. Fietsers en voetgangers die de Dommel willen oversteken, zullen tijdens de sluiting weer gebruik moeten maken van de omleidingsroute die ook van kracht was voordat de nieuwe brug werd geopend.

Dit betekent dat fietsers via de Mariabrug moeten omrijden, terwijl voetgangers uit moeten wijken naar het voetpad langs het bouwterrein. De constructie van de brug is onderdeel van het grotere project Bastion Deuteren, dat zich richt op de restauratie van de oude stadsmuren en het bastion uit 1620. Door de realisatie van de nieuwe brug en de opknapbeurt van het bastion, wordt dit historische element van de stad beter zichtbaar en toegankelijker gemaakt.

Het volledige project Bastion Deuteren staat gepland om net voor de start van de zomervakantie te worden afgerond. Naast de huidige sluiting van de brug over de Dommel, staat er nog een nieuwe brugconstructie op de planning in Den Bosch. Het gaat om een voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart, die de verbinding zal vormen tussen zorgcentrum Nieuwehagen en de Tolbrugstraat.

Net als bij de Dommelbrug zal deze brug in één keer op zijn plek worden gehesen, tijdens de avond en nacht van woensdag 6 op donderdag 7 mei. Deze manier van plaatsen minimaliseert de overlast voor de omgeving en zorgt voor een snelle realisatie van de brug. De tijdelijke sluiting van de Dommelbrug roept bij veel inwoners van Den Bosch herinneringen op aan de problemen met de Bartenbrug.

De bouw van deze brug, die het centrum van de stad verbindt met de Graafsewijk, kende aanzienlijke vertragingen en kostenoverschrijdingen. De Bartenbrug bleef gedurende lange tijd gesloten, wat leidde tot financiële schade voor winkeliers in de Hinthamereinde. Uiteindelijk heeft de gemeente een schadevergoeding uitgekeerd aan de betreffende ondernemers. De ervaringen met de Bartenbrug hebben de gemeente extra alert gemaakt op de kwaliteit en veiligheid van nieuwe infrastructuurprojecten.

De huidige situatie met de Dommelbrug wordt dan ook met de nodige zorgvuldigheid behandeld. De gemeente streeft ernaar om de reparatie van de demper zo snel mogelijk uit te voeren, zodat de brug weer veilig en comfortabel kan worden gebruikt door fietsers en voetgangers. De communicatie met de omwonenden en gebruikers van de brug is intensief, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden en de verwachte heropening.

Het is de intentie van de gemeente om te leren van de eerdere problemen met de Bartenbrug en om ervoor te zorgen dat toekomstige projecten soepel en efficiënt verlopen





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

