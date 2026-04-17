Nieuwe bundel 5 keer 5 mei belicht vrijheid met diverse schrijvers

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei lanceert de bundel 5 keer 5 mei, met bijdragen van onder andere Janny van der Heijden, Jörgen Raymann en Lucas Rijneveld. De uitgave, die de 4 mei-voordracht en 5 mei-lezing vervangt, biedt uiteenlopende perspectieven op vrijheid door middel van verhalen, gedichten en essays. De bundel is vanaf vrijdag verkrijgbaar.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking en viering van vrijheid, brengt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een bijzondere bundel uit getiteld 5 keer 5 mei. Deze unieke uitgave, tot stand gekomen in samenwerking met de CPNB, markeert een primeur: het is de eerste keer dat ter gelegenheid van 4 en 5 mei een dergelijke literaire bundel verschijnt.

Het boekje is een evolutie van de eerdere traditie om jaarlijks de 4 mei-voordracht en de 5 mei-lezing te publiceren, maar nu verrijkt met bijdragen van vooraanstaande creatieven en denkers. Vanaf vrijdag is 5 keer 5 mei verkrijgbaar in de boekwinkels, en belooft het lezers een veelzijdige reflectie op het concept vrijheid te bieden, vanuit diverse perspectieven en met uiteenlopende artistieke expressies. De selectie van de deelnemende schrijvers getuigt van een bewuste keuze om verschillende invalshoeken te belichten, van het persoonlijke tot het maatschappelijke en het creatieve. Janny van der Heijden, bekend van haar culinaire expertise en dit jaar de rol van chef van de Vrijheidssoep vervullend, deelt een persoonlijk verhaal over haar recept, dat symbool staat voor verbinding en gemeenschap. Haar bijdrage onderstreept hoe vrijheid ook tastbaar kan zijn in alledaagse rituelen en gedeelde ervaringen. Jörgen Raymann, tevens bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, draagt zijn bestuurservaring en inzichten bij aan de bundel. Zijn perspectief vanuit de organisatie die zich inzet voor de herdenking en viering van vrijheid, voegt een institutioneel en reflectief element toe aan de collectie. De bijdrage van Lucas Rijneveld, een gerenommeerd auteur, bestaat uit een gedicht dat de ongrijpbare en veelal poëtische aard van vrijheid verkent. Gedichten lenen zich uitstekend voor het vatten van emoties en abstracte concepten, en Rijnevelds bijdrage zal ongetwijfeld de lezer ontroeren en aan het denken zetten over de essentie van vrijheid. Nikki Sterkenburg, als bijzonder hoogleraar onderzoeksjournalistiek, benadert vrijheid vanuit een analytisch en kritisch oogpunt. Haar tekst richt zich op de dualiteit van herdenken en vieren, twee processen die essentieel zijn voor het behoud van de betekenis van vrijheid. Haar bijdrage biedt diepgaande inzichten in hoe we omgaan met ons verleden en hoe dit onze beleving van vrijheid in het heden vormt. Malou Holshuijsen, een opkomend literair talent, voegt een fictief verhaal toe aan de bundel. Dit creatieve element laat ruimte voor interpretatie en de verbeelding van vrijheid in diverse scenario's. Door middel van fictie kan de auteur de grenzen van vrijheid en de impact ervan op individuen op een meeslepende manier verkennen. Deze diverse groep auteurs verzekert dat 5 keer 5 mei niet slechts een document is, maar een levendige en rijke interpretatie van een fundamenteel mensenrecht en een collectieve waarde. De bundel dient als een oproep tot nadenken, inspiratie en dialoog over wat vrijheid betekent in onze samenleving, nu en in de toekomst. De samenstelling van de bundel is daarmee een bewijs van de blijvende relevantie van 4 en 5 mei en de behoefte om de betekenis van vrijheid op verschillende manieren te belichten en te koesteren. Het is een initiatief dat de dialoog tussen verleden, heden en toekomst stimuleert, en de lezer uitnodigt om zelf na te denken over de grenzen, de verantwoordelijkheden en de vreugde van vrijheid





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Woede en bloemen na brandstichting op man in rolstoel op SmaragdpleinBezoekers van het Smaragdplein beseffen het een dag na het incident nog niet goed.

Read more »

Nieuwe klap voor woningbouwplannen: op veel plekken is het stroomnet volDe problemen door het overvolle elektriciteitsnet nemen steeds grotere vormen aan in onze provincie. Ook toekomstige woningbouwplannen worden nu het kind van de rekening. In bepaalde delen van onze provincie kunnen nieuwbouwprojecten geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen, blijkt uit nieuwe analyses van netbeheerder Enexis.

Read more »

Van Gerwen en Van Veen niet bezig met transgenderzaak: 'Het is wat het is'Trans vrouwen als Noa-Lynn van Leuven mogen niet meer meedoen aan de Women's Series van de PDC en zijn enkel nog welkom in de 'open wedstrijden'.

Read more »

Opnieuw waarschuwing voor overname: 'VS kan bij persoonlijke gegevens MijnOverheid'Een belangrijke privacy-ambtenaar waarschuwt in het openbaar voor de voorgenomen overname van het Nederlandse Solvinity.

Read more »

Leontine Ruiters en Jada Borsato in nieuw seizoen Het Jachtseizoen: Most Wanted, dit zijn alle deelnemersDe deelnemers die voor StukTV op de vlucht slaan in het nieuwe seizoen van 'Het Jachtseizoen: Most Wanted' zijn bekend. Het derde seizoen van de Videoland Original staat op het punt van beginnen. De streamingsdienst kondigt niet alleen de boeven aan, maar onthult ook de startdatum van de nieuwe reeks.

Read more »

Coalitievorming Noordoostpolder zit vast, gemeenteraad zet CU-SGP buitenspelDe vorming van het nieuwe dagelijkse bestuur in de gemeente Noordoostpolder lijkt vastgelopen.

Read more »