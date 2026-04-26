Nieuwe buitenspelregel getest in Canada: hele lichaam moet voorbij laatste verdediger

De Canadese Premier League experimenteert met een aangepaste buitenspelregel waarbij een speler pas buitenspel staat als zijn hele lichaam voorbij de laatste verdediger is. De reacties zijn verdeeld, met voorstanders die meer doelpunten verwachten en tegenstanders die vrezen voor een negatief effect op aanvallend voetbal.

De Canadese Premier League is deze maand gestart met het testen van een significante wijziging in de buitenspelregel. Deze nieuwe interpretatie stelt dat een speler pas als buitenspel wordt beschouwd wanneer zijn gehele lichaam zich voorbij de laatste verdediger bevindt.

De eerste toepassing van deze regel tijdens een wedstrijd tussen Halifax Wanderers en Pacific FC leidde tot verwarring en discussie. Een doelpunt van Alejandro Díaz, dat volgens de spelers van Halifax duidelijk buitenspel was, werd desalniettemin goedgekeurd omdat Díaz niet volledig voorbij de laatste verdediger was gepasseerd met zijn hele lichaam. Deze innovatie is het resultaat van het denken van Arsène Wenger, de voormalig trainer van Arsenal die nu de functie van directeur voetbalontwikkeling bij de FIFA bekleedt.

Wenger heeft zich al geruime tijd uitgesproken voor deze herziening van de buitenspelregel, met als doel het bevorderen van aanvallend spel. De reacties op de nieuwe regel zijn verdeeld. Frank de Boer, een bekende oud-verdediger van het Nederlands elftal, staat positief tegenover de verandering. Hij benadrukt de constante discussies rondom buitenspel en prijst de poging om de regel te vereenvoudigen, zowel voor de spelers als voor de VAR.

De Boer gelooft dat de nieuwe regel zal leiden tot meer goedgekeurde doelpunten, wat hij als een positieve ontwikkeling beschouwt. Hij illustreert dit met een recent voorbeeld bij Barcelona, waar een doelpunt werd afgekeurd op basis van een marginale buitenspelpositie, waarbij slechts een schouder over de lijn was. Pieter Zwart, hoofdredacteur van VI, is daarentegen fel gekant tegen het experiment van Wenger. Zwart, bekend om zijn diepgaande tactische analyses, vreest een contraproductief effect op de lange termijn.

Hij wijst erop dat invloedrijke trainers uit het verleden, zoals Arrigo Sacchi, Johan Cruijff, Pep Guardiola en Jürgen Klopp, de buitenspelval juist beschouwden als een effectief aanvallend wapen. Het afschaffen van dit wapen zou volgens Zwart een negatieve ontwikkeling zijn. Hij ziet dat aanvallend voetbal de afgelopen jaren steeds populairder is geworden, met teams als Barcelona en PSG als voorbeelden, en dat er nauwelijks nog teams zijn die de defensieve tactieken van José Mourinho hanteren.

Zwart maakt zich zorgen dat de nieuwe regel teams die zich terugtrekken en loeren op de counter juist in het voordeel zal werken. Hij illustreert dit met het voorbeeld van Kylian Mbappé, die in een recente wedstrijd tegen Barcelona meerdere keren buitenspel stond. Met de nieuwe regel zou Mbappé in dezelfde situaties alleen voor de keeper komen te staan en waarschijnlijk meerdere doelpunten maken.

Dit zou volgens Zwart kunnen leiden tot kritiek op teams die een aanvallende speelstijl hanteren, en dat teams zich meer zouden richten op een defensieve tactiek, zoals Real Madrid. Hij vreest dat de aanpassing de verkeerde prikkels geeft en dat Wenger de daadwerkelijke consequenties van de regelwijziging niet volledig heeft overwogen. Zowel De Boer als Zwart erkennen dat de nieuwe regel het voor verdedigers complexer zal maken om op buitenspelval te vertrouwen.

De Boer benadrukt dat verdedigers zich moeten aanpassen en nog zekerder moeten zijn bij het naar voren stappen om een aanvaller buitenspel te zetten, en dat goede samenwerking met de rest van de verdediging essentieel is. Hij ziet ook voordelen voor aanvallende teams. De Boer begrijpt de kritiek van Zwart, maar gelooft dat het uiteindelijk een kwestie van gewenning is en dat de regel meer doelpunten zal opleveren.

Hij benadrukt dat sporten voortdurend evolueren en dat dit een moment is waarop dat weer eens gebeurt. De KNVB heeft op dit moment geen concrete plannen om de nieuwe buitenspelregel te testen in de Eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie, maar volgt de ontwikkelingen wel met interesse





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nieuwe rol, oude zorgen: wacht Nijboer het lot van Alders?Henk Nijboer is de afgelopen week van start gegaan als de nieuwe regeringscommissaris Hersteloperatie Groningen en Noord-Drenthe. Hem wacht de taak om de spil te zijn tussen de regio en Den Haag.

Read more »

Nieuwe Deventenaren in binnenstad krijgen geen parkeervergunning meerNieuwe bewoners in de historische binnenstad van Deventer hebben geen recht op een vergunning.

Read more »

Nieuwe politieke partij Focus op Westerwolde ontstaat na conflict binnen GemeentebelangenEen conflict binnen Gemeentebelangen heeft geleid tot de oprichting van Focus op Westerwolde, een nieuwe politieke partij in de gemeente Westerwolde. De breuk compliceert de coalitieonderhandelingen en kan leiden tot een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad.

Read more »

Nieuwe maatregelen tegen probleemwolven na toenemende incidentenHet kabinet versoepelt de regels voor het afschrikken en afschieten van wolven na een toename van incidenten met mensen en vee. Wolven die als probleemwolf worden bestempeld, mogen worden afgeschoten. Ook wordt het makkelijker om wolven te verjagen met paintballgeweren of licht en geluid.

Read more »

Gelderland positief over nieuwe maatregelen tegen wolfNieuwe maatregelen om sneller in te kunnen grijpen bij wolven die een bedreiging vormen, worden positief ontvangen in Gelderland. Provincie, LTO Noord en gemeente Barneveld spreken van een noodzakelijke doorbraak.

Read more »

Probleemwolven mogen worden afgeschoten na nieuwe regelsDe regering heeft nieuwe regels opgesteld waardoor wolven die mensen aanvallen of herhaaldelijk vee slachten, als probleemwolf worden beschouwd en mogen worden afgeschoten. Ook wordt het makkelijker om wolven af te schrikken. Dit komt door een versoepeling van de beschermingsstatus van de wolf door de Europese Unie.

Read more »