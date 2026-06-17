Nieuwe bijbel voor School met de Bijbel in Wilnis na diefstal

Na de diefstal van de historische ijzeren bijbel een jaar geleden heeft de School met de Bijbel in Wilnis dankzij een docent van het Hoornbeeck College een nieuw symbool teruggekregen. De onthulling vond plaats onder grote vreugde van leerlingen en personeel.

Rond een jaar geleden ontstond er veel verbazing toen de grote ijzeren bijbel, die zeventig jaar lang aan de muur van de School met de Bijbel in Wilnis had gehangen, plotseling verdween.

De diefstal trof de christelijke basisschool diep, omdat het symbool essentieel was voor de identiteit van de school. Directeur Rebekka Manuputtij moest herhaaldelijk aan nieuwe ouders uitleggen dat hun school weliswaar 'de school met de bijbel' heet, maar het voorwerp zelf gestolen was. Na een oproep aan de dieverij bleef het antwoord uit, waardoor de school zich onvolledig voelde.

De doorbraak kwam dankzij een video van RTV Utrecht die de aandacht trok van docenten van het reformatorische Hoornbeeck College in Amersfoort. Antonie Beens, docent werktuigbouwkunde, voelde een sterke verbondenheid met de basisschool en overtuigde zich ervan dat 'een school met de bijbel, zonder bijbel, niet kan'. Hij begon aan een vrijwilligersproject om een nieuw exemplaar te maken. Het proces was complex, vooral het vormen van het staal naar de originele specificaties, maar Beens vond het een mooie uitdaging.

Tijdens het werk keek hij urenlang naar de bijbeltekst, wat hem deed beseffen wat voor diepe betekenis het voorwerp zou krijgen. De onthulling vond plaats onder luid gejuich van de leerlingen. De nieuwe bijbel toont een andere tekst dan het origineel, wat volgens de maker een extra lading geeft. De school is blij met deze daad van solidariteit en reageerde met een oorkonde van dankbaarheid en een doos Merci voor Beens.

Directeur Manuputtij kreeg "kippenvel" bij het zien van de samenwerking tussen twee scholen en de kosteloze, innerlijke waarde van de gift. Azarja, een tienjarige leerling, herinnert zich het moment van verdwijning en vindt het mooi dat de bijbel nu weer hangt, omdat de schoolgevel anders "leeg" zou voelen. Voor de toekomst is de bijbel nu extra stevig vastgemaakt om diefstal te voorkomen, zodat het symbool blijft hangen wat de school compleet maakt





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