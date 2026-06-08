Nieuwe azc-demonstratie in Vriezenveen onder strenge voorwaarden toegestaan

De gemeente Twenterand staat een nieuwe demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum toe, maar met strikte regels na de rellen van vorige week.

Een week na de rellen in Vriezenveen , waarbij demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum (azc) uit de hand liep, staat er morgen opnieuw een protest op de agenda.

De gemeente Twenterand heeft de demonstratie, die is aangemeld, onder strikte voorwaarden toegestaan. Het protest vindt plaats van 19.00 tot 20.00 uur op het Manitobaplein, maar alleen in een afgebakend vak. Deelnemers mogen buiten dit vak geen actie voeren en moeten aanwijzingen van politie en handhavers direct opvolgen. Geweld, vernielingen, intimidatie, vuurwerk, wapens, alcohol en drugs zijn verboden.

Ook is gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan. Met deze maatregelen hoopt de gemeente herhaling van de escalatie van vorige week te voorkomen. De vorige demonstratie, die niet was aangemeld, liep volledig uit de hand. Na een oproep van de politie om het protest te beëindigen, bleef een groep van ongeveer vijftig mensen weigerachtig.

De Mobiele Eenheid moest ingrijpen met politiehonden en wapenstokken. Twee minderjarigen uit Vroomshoop en Almelo werden aangehouden voor geweldpleging en het bezit van verboden vuurwerk. Burgemeester Gorter trok toen een duidelijke grens: "We kunnen dit niet een tweede keer toestaan in Twenterand.

" Volgens hem kwam het merendeel van de demonstranten vreedzaam protesteren, maar werd de sfeer verpest door een kleine groep relschoppers die brandjes stichtte en zwaar vuurwerk afstak. De gemeente Twenterand benadrukt dat demonstreren een grondrecht is, maar dat er grenzen zijn. Doordat de nieuwe demonstratie wél is aangemeld, is de gemeente verplicht om deze mogelijk te maken, zij het met strenge voorwaarden. Burgemeester Gorter heeft aangegeven dat de politie extra zal worden ingezet om de openbare orde te handhaven.

Ook is er contact met de organisatoren om verdere escalatie te voorkomen. De discussie over de komst van het azc blijft gevoelig in de regio. Tegenstanders vrezen overlast en een aantasting van de leefbaarheid, terwijl voorstanders wijzen op de humanitaire plicht om vluchtelingen op te vangen. De gebeurtenissen van de afgelopen week hebben de spanningen verder opgevoerd.

Inwoners van Vriezenveen hopen dat de demonstratie morgen vreedzaam verloopt, maar de sfeer is gespannen. De gemeente roept op tot rust en bezinning, en benadrukt dat geweld nooit de oplossing is. Het is nu afwachten of de strenge voorwaarden voldoende zijn om de orde te bewaren





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Azc Demonstratie Vriezenveen Rellen Twenterand

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