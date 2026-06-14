Nieuwe aanhouding in verband met vermeende terroristische aanslag op synagoge Heemstede

De politie heeft een 20-jarige man aangehouden we vermeende voorbereidingen tot een aanslag op een synagoge in Heemstede. Eerder waren al vier andere personen, waaronder twee minderjarigen, opgepakt. Bij onderzoek werd zwaar vuurwerk gevonden. De synagoge stond al onder extra beveiliging na eerdere incidenten bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. De nieuwe verdachte blijft veertien dagen vastzitten onder beperkingen.

De Nederlandse politie heeft een nieuwe doorbraak gemeld in het lopende onderzoek naar een mogelijke terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede . Een 20-jarige man is dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag bij de synagoge aan de Adriaan Pauwlaan.

Volgens de aankondiging van justitie wordt hij Verdacht voor het 'treffen van voorbereidingshandelingen om een explosie te veroorzaken, dan wel brand te stichten in vereniging, met een terroristisch motief'. Met deze nieuwe aanhouding wordt het wiel verder teruggedraaid in een zaak die al die afgelopen maanden de aandacht trok van de veiligheidsdiensten en de Joodse gemeenschap. Eerder werden al twee minderjarige verdachten, jen 14 en 17 jaar oud, opgepakt.

Zij werden in de nacht van donderdag 22 maart op vrijdag 23 maart, rond 1.15 uur, staande gehouden in de directe omgeving van het religieuze gebouw. Nog geen week later volgden twee andere arrestaties, namelijk twee mannen van 18 en 23 jaar. Zij zouden eveneens betrokken zijn bij de voorbereidingen. In het kader van het onderzoek naar de twee Amsterdamse tieners werd in de nabije omgeving van de synagoge aanzienlijke hoeveelheden zwaar vuurwerk aangetroffen.

De autoriteiten vermoeden dat dit materiaal bedoeld was om een explosie of een grote brand te veroorzaken, wat duidt op een meticulously geplande actie. De synagoge aan de Adriaan Pauwlaan stond al onder extra vigilantie van de politie, een maatregel die genomen werd na een reeks incidenten bij andere Joodse instellingen in steden als Amsterdam en Rotterdam. Deze eerdere incidenten vormden een groeiende bezorgdheid en leidden tot een verhoogde beveiliging van joodse doelen in het hele land.

De 20-jarige nieuwe verdachte werd vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris in Amsterdam. Na deze zitting besloot de magistrate dat hij nog veertien dagen in voorhechtenis moet blijven. De verdachte wordt vastgehouden onder zogenaamde 'beperkingen'. Dit betekent dat hij tijdens zijn detentie geen contact mag hebben met enkelen buiten zijn advocaat, een strenge maatregel die in Nederland wordt ingezet bij zware terroristische verdenkingen om eventuele verdere samenspanning of bewijsmateriaalvernietiging te voorkomen.

Het onderzoek is nog in volle gang en de politie en het Openbaar Ministerium doen een dringende oproep voor meer informatie van het publiek





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