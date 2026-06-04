Nieuw staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon hangt af van Hezbollah-terugtrekking

Na intensieve onderhandelingen is er een nieuw staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon overeengekomen, dat gekoppeld is aan het instellen van een volledige wapenstilstand door Hezbollah en diens terugtrekking uit het zuiden van Libanon. Het akkoord, ondertekend met steun van de Verenigde Staten, streeft naar exclusieve controle van het Libanese leger en een toekomstig algehele vredesregeling. Eerdere pogingen bleven grotendeels zonder effect vanwege voortgezette aanvallen.

Volgens een verklaring van de betrokken landen is een nieuw staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon afhankelijk van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en diens terugtrekking uit het zuiden van Libanon .

Het akkoord, dat na twee dagen intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de Verenigde Staten tot stand kwam, is bijzonder broos. In de verklaring wordt gesteld dat het Libanese leger exclusieve controle over het grondgebied zal krijgen, zonder aanwezigheid van niet-statelijke actoren zoals Hezbollah. Deze stappen zouden de weg moeten vrijmaken naar een allesomvattend vredes- en veiligheidsakkoord. Voor verdere gesprekken zijn Israël en Libanon afgesproken in de week van 22 juni.

Daarnaast bevestigden alle landen dat de toekomstige relatie tussen Israël en Libanon moet worden bepaald door hun soevereine regeringen en hebben zij elke poging door staten of niet-statelijke actoren om Libanon te gijzelen verworpen. Daarmee is vooral Hezbollah en zijn belangrijkste steunland Iran bedoeld. Ondanks dat officieel al eerder een staakt-het-vuren gold, bleef de practicaliteit ervan beperkt. Hezbollah lanceerde glasvezeldrones die de grens overschreden en richtte zich op strategische locaties zoals Kasteel Beaufort in het zuiden van Libanon.

Hierdoor verplaatste Israël zijn gevechtsZone dieper het Libanese grondgebied in. Gisteren werden er opnieuw aanslagen uitgevoerd: Israël viel het zuiden van Libanon aan, waarbij negen mensen omkwamen, en Hezbollah vuurde raketten af op noord-Israël. De nieuwe gezamenlijke verklaring volgt op een eerdere deels overeenkomst die maandag werd gesloten, maar die onvoldoende bleek om de gewelddadige uitbraken te stoppen. De situatie blijft uiterst gespannen, want de helderheid over wie de controle heeft over specifieke gebieden ontbreekt nog steeds.

Het Libanese leger moet volgens de afspraken de exclusieve autoriteit uitoefenen, maar Hezbollah handhaaft een sterke aanwezigheid in het zuiden en blijft militaire acties ondernemen. Iran speelt hierin een cruciale rol door logistieke en financiële steun te verstrekken, waardoor Hezbollah in staat is om de grensoverschrijdende operaties voort te zetten. De internationale gemeenschap, met name de Verenigde Staten als onderhandelaar, hoopt dat dit nieuwe akkoord duurzamer is dan eerdere pogingen.

De komende weken zullen显示了 of beide partij de discipline opbrengen om de afspraken na te leven, en of Hezbollah inderdaad zijn troepen terugtrekt en de beschietingen stilt. Zolang dat niet gebeurt, blijft het staakt-het-vuren broos en kan het geweld elk moment weer opflakkeren





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