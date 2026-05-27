Nieuw ontnemingsproces tegen Quincy Promes gestart

Het Openbaar Ministerie start een nieuwe procedure om vermeende drugswinsten van voormalig voetballer Quincy Promes te laten ontnemen. Promes, die al twee strafzaken aan het oppervlak heeft, wordt opnieuw voor de rechter gedaagd in een aparte ontnemingszaak. De eerste zitting staat gepland voor vrijdag, waar het bedrag dat justitie eist naar verwachting bekendgemaakt zal worden. Advocaat Geert-Jan Knoops bevestigt de start van dit proces. Promes ontkent nog steeds betrokkenheid bij drugshandel, maar eerder gaf hij toe zijn neef te hebben gestoken. De ontnemingszaak is gericht op het illegaal verworven vermogen en zal een langdurige juridische strijd kunnen betekenen voor de footballster.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw een proces geïnitieerd tegen Quincy Promes , de voormalige voetballer. Dit bevestigen zowel zijn advocaat Geert-Jan Knoops als een woordvoerder van het OM.

Het doel van deze nieuwe juridische procedure is de vermeende winsten uit drugshandel te doen ontnemen, specifiek het geld dat Promes en medeverdachte Marylio V. zouden hebben verdiend met de smokkel van cocaïne. Op dit moment loopt Promes reeds twee andere strafzaken. Eerder, in februari 2024, werd hij door een rechtbank veroordeeld tot zes jaar celstraf voor zijn betrokkenheid bij internationale drugshandel.

Daarnaast kreeg hij in 2022 een celstraf van anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef op een feest. Tegen beide vonnissen heeft hij in hoger beroep gegaan. In maart van dit jaar kwam naar buiten dat Promes intussen heeft bekend dat hij inderdaad zijn neef heeft gestoken. Zijn advocaten hebben destijds verklaard dat hun cliënt enorme angst en woede koesterde tegenover de Nederlandse justitie, wat de reden zou zijn geweest waarom hij eerder geweigerd had verklaringen af te leggen.

Inmiddels is hij daarvoor wel opgetreden, maar uitsluitend achter gesloten deuren. De eerste zitting in de nieuwe ontnemingszaak staat gepland voor komende vrijdag. Deze zitting zal puur proceduraal van aard zijn en zal nog niet inhoudelijk worden behandeld. Promes zal zelf niet aanwezig zijn, maar zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops worden verwacht.

Het exacte bedrag dat de justitie eist is nog niet openbaar gemaakt, maar wordt naar verwachting tijdens die zitting bekendgemaakt. De ontnemingszaak is een aparte procedure naast de strafzaken en is gericht op het administreren en eventueel in beslag nemen van vermogen dat strafrechtelijk verkregen zou zijn. Met deze stap wil de overheid voorkomen dat criminele winsten worden behouden, zelfs als een persoon al een strafblad heeft.

Voor Promes bedeutet dit dat, ongeacht de uitkomst van zijn hoger beroep tegen de drugshandel- veroordeling, de ontnemingsprocedure apart doorgezet wordt. De situatie benadrukt de complexiteit van de Nederlandse strafrechtelijke aanpak van georganiseerde misdaad, waarbij zowel persoonlijke straf als het ontnemen van illegaal verworven vermogen centraal staan. De komende zitting zal waarschijnlijk vooral gaan over procedurele kwesties, zoals de berekening van het vermeende CBT-bedrag en de eventuele voorlopige maatregelen.

Het is aannemelijk dat het OM een substantieel bedrag zal eisen, gezien de omvang van de beschuldigingen in de drugshandelzaak. Promes, die momenteel zijn voetbalcarrière heeft opgegeven, blijft alle beschuldigingen van drugshandel ontkennen. Zijn verdediging heeft in het verleden gewezen op mogelijke juridische fouten in het opsporingsonderzoek. De combinatie van meerdere zaken tegen hem maakt deze Ontnemingszaak tot een belangrijk onderdeel van de totale juridische afwikkeling.

Het publiek en media zullen de ontwikkelingen in deze zaak nauwlettend volgen, mede vanwege de bekende status van Promes als voormalig international voetballer. De uitspraak in de ontnemingszaak kan consequenties hebben voor zijn toekomstige financiële positie, zelfs als hij in het hoger beroep op een lagere straf zou uitkomen. De Nederlandse justitie blijft consequent optreden tegen vermeende drugscriminelen, ongeacht hun achtergrond of bekendheid. Deze nieuweprocedure onderstreept dat een strafblad niet automatisch leidt tot derdeliberatie van eventuele criminele winsten.

Het gesprek over ontneming van BTW is een essentieel instrument in de strijd tegen georganiseerde misdaad, omdat het de financiële basis van criminele netwerken ondermijnt. Voor Promes betekent dit dat zijn legale vermogen, zoals dat bestaat, onder diepgaand onderzoek zal worden genomen. Zijn advocaten zullen waarschijnlijk pogingen ondernemen om de voorgestelde ontnemingsbedragen aan te vechten, zowel op juridische als op feitelijke gronden.

De komende vrijdag zal een eerste indicatie geven van de ernst en reikwijdte van de eisen van het OM. Het proces zal naar alle waarschijnlijkheid nog maanden, zo niet jaren, in beslag nemen voordat een definitieve uitspraak volgt. Gedurende die tijd zal Promes in het oog van het publiek blijven als een voorbeeld van hoe justitie probeert om de financiële gevolgen van drugshandel ongedaan te maken





